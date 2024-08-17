Гуляем по Монреалю и окрестностям: Космодом

Музей науки космодома расположен на территории бывшего космодрома Канады, который был использован для запуска спутников и космических кораблей.

Сегодня музей представляет собой уникальную возможность познакомиться с историей космических исследований и узнать о том, какие технологии используются в современных космических миссиях.

В музее находится множество интерактивных экспонатов, которые позволяют почувствовать себя настоящим космонавтом.

Вы сможете пройти тренировку, которую проходят космические пилоты, попробовать на себе силу притяжения и даже посетить космический корабль.

Одним из самых интересных экспонатов музея является космический шаттл, который был использован в реальных космических миссиях.

Вы сможете увидеть его изнутри и узнать о том, как он работает.

Музей науки космодома также предлагает экскурсии по космическому центру Канады, где вы сможете увидеть настоящие космические корабли и оборудование, которое используется в космических миссиях.

В целом, музей науки космодома является уникальным местом, которое обязательно стоит посетить, если вы находитесь в Лавале.

Он представляет собой уникальную возможность познакомиться с историей космических исследований и узнать о том, какие технологии используются в современных космических миссиях.