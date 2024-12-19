Синагога на Западном острове Монреаля стала объектом предполагаемого поджога

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 незадолго до 3 часов ночи о пожаре на Уэст-парк-стрит рядом с Роджер-Пилон-стрит.
В этом районе расположены община Бет-Тиква, школа Еврейского фонда и офис Федерации CJA на Западном острове.
“Пожарные потушили пламя”, – сообщила Вероник Дюбук, представитель полиции Монреаля. “Они обнаружили по крайней мере одно устройство для воспламенения”.
По ее словам, свидетели сообщили полиции, что видели по крайней мере одного подозреваемого в этом районе до пожара.
“Ущерб незначительный”, – отмечает она. “Было разбито окно и сломана дверь”.
Полиция сообщает, что расследует возможную деятельность в расположенном неподалеку здании Федерации, но пока, похоже, нет никаких признаков ущерба.
Сообщений о травмах не поступало, и по этому делу не было произведено никаких арестов.
На месте работают следователи, которые выясняют обстоятельства, приведшие к пожару.
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