Житель Квебека признал себя виновным в распространении разжигающих ненависть высказываний о евреях

Житель Квебека признал себя виновным в попытке изготовления нескольких видов огнестрельного оружия с помощью 3D-принтера, включая AR-15, и распространении разжигающих ненависть высказываний о еврейской общине.

Паскаль Трибут, живущий в Сен-Жозеф-дю-Лак, небольшом муниципалитете к северо-западу от острова Монреаль, был арестован Королевской канадской конной полицией (КККП) 13 июня 2024 года.

Он признал себя виновным в суде Сен-Жером. В пятницу в здании суда он избежал необходимости проведения судебного разбирательства. Ему грозит тюремное заключение за совершенные преступления, и ожидается, что он извинится перед еврейской общиной до вынесения приговора в 2025 году.

38-летний мужчина впервые попал в поле зрения властей в ноябре 2023 года, когда канадское разведывательное агентство Canadian Security Intelligence Service (CSIS) сообщило полицейским о возможной преступной деятельности, связанной с огнестрельным оружием, согласно согласованному изложению фактов, поданному в суд.

Объединенная группа по обеспечению национальной безопасности (INSET) получила список экспортных и импортных товаров, связанных с его адресом, включая такие товары, как пластиковые заправки для 3D-принтеров “Оружейный металл”, металлические трубки и пусковые устройства.

В ходе дальнейшего расследования RCMP выяснила, что Трибут был активным участником Telegram-канала под названием GDL Chat 2.0, который продвигает в Интернете “темы антисемитизма и превосходства белой расы”. Полиция сообщила, что в период с 14 марта по 2 апреля 2024 года он опубликовал 66 “расистских, антисемитских, антиправительственных, связанных с заговорами и паникерских” сообщений.

В некоторых сообщениях он упоминал, что его жена внезапно скончалась, и обвинял в этом вакцину против COVID-19, которую он назвал “еврейским уколом”.

Два месяца спустя он обменялся сообщениями с другим пользователем Telegram-канала, который на самом деле был офицером под прикрытием. В этих сообщениях он сделал несколько антисемитских замечаний и поделился файлами о том, как изготавливать огнестрельное оружие с помощью 3D-принтера.

Полиция выписала ордер на обыск и обнаружила в его доме 78 предметов, включая гильзы от нескольких типов огнестрельного оружия, таких как FGC-9, AR-15, Tec-22 и Derringer. Они также обнаружили 13 3D-принтеров, антисемитскую пропаганду, в том числе документ под названием “КАЖДЫЙ АСПЕКТ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С COVID ЯВЛЯЕТСЯ еврейским”, и немецкую военную форму образца 1947 года.

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