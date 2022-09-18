Чтиво выходного дня. “И это все о нем! Интересные и неизвестные факты о чесноке”

Чеснок, или Allium sativum, — это съедобная луковица, связанная с другими луковицами рода Лук, такими как репчатый лук, лук-шалот, лук-порей и шнитт-лук. Эта скромная овощная культура делает наше дыхание пахучим, а нашу еду вкусной уже так давно, что мы часто принимаем её как должное.

Чеснок, или Allium sativum, — это съедобная луковица, связанная с другими луковицами рода Лук, такими как репчатый лук, лук-шалот, лук-порей и шнитт-лук. Эта скромная овощная культура делает наше дыхание пахучим, а нашу еду вкусной уже так давно, что мы часто принимаем её как должное. Продолжайте читать, и вы узнаете несколько особенно жгучих фактов про чеснок! Самые ранние археологические записи о чесноке относятся к периоду почти 4000 лет назад в Месопотамии (современная Западная Азия).

Упоминания о чесноке в Египте и Китае насчитывают не менее нескольких тысяч лет: сохранившийся чеснок обнаруживали в гробницах египетских фараонах. Чеснок также исторически употребляли древние греки и римляне всех классов. Исследования показали, что экстракт чеснока может помочь снизить кровяное давление и в некоторых случаях может действовать так же, как и современные лекарства. Он также помогает снизить уровень холестерина, значительно сокращая риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. В довершение ко всему чеснок содержит необходимые питательные вещества и антиоксиданты. Чеснок действительно очень полезен!

Доказано, что добавление чеснока в еду значительно повышает иммунитет, поэтому не бойтесь употреблять чеснок зимой более активно, чем в другие сезоны. В частности, одно исследование показало, что участники, принимавшие чесночные добавки, простужались на 70% реже, а продолжительность простуды сокращалась на 70%. В древности люди выращивали чеснок не только для еды. На самом деле в некоторых культурах его выращивали скорее как лекарство, чем что-либо ещё. Народная медицина Греции, Рима, Китая, Японии и Египта приписывала этому пахучему растению много целебных свойств. Чеснок использовали для лечения артрита, постоянного кашля, от укусов насекомых и змей, от паразитов и даже в качестве антибиотика.

Когда вы измельчаете или раздавливаете чеснок, он выделяет аллииназу (alliinase), фермент, который превращает другое природное соединение, содержащееся в чесноке, под названием аллин в аллицин. Аллицин содержит серу, и именно из-за неё чеснок начинает источать свой резкий запах. Когда вы едите чеснок, аллицин всасывается в кровь. Если вы съедите немного чеснока, то ваше дыхание станет немного едким, но если вы съедите достаточно много, то чесноком может пахнуть даже ваш пот. Как заядлым любителям чеснока нам трудно сочувствовать тем, кто жалуется на его запах. Однако раскроем маленький секрет. Если вы будете есть чеснок регулярно, то вряд ли будете замечать его запах.

Возможно, вам придётся договориться со своей семьёй и близкими друзьями, чтобы все делали то же самое, иначе вы просто переложите проблему на кого-то другого. В любом случае, оно того стоит, потому что чеснок — это фантастика! И это понятно, если учесть, какое значение для Китая имел чеснок на протяжении тысяч лет. Тем не менее, 80% — это 23 миллиона тонн. Это дико много! Следующим крупнейшим производителем чеснока является Индия, на долю которой приходится всего 5% мирового объёма. Среднестатистический американец съедает всего около 0,91 кг чеснока в год, что может показаться много, но не в сравнении с некоторыми другими странами. Например, среднестатистический житель Китая съедает умопомрачительные 14,3 кг чеснока в год!

Совсем необязательно использовать зубчики чеснока, поскольку можно использовать всё растение целиком. Существует несколько различных способов приготовления пестицида на основе чеснока, но все они включают в себя измельчение чеснока, смешивание его с несколькими каплями мыла и вымачивание в воде в течение некоторого времени. В результате получается высокоактивный пестицид, причём для этого достаточно небольшого количества чеснока. Хотя в наши дни к чесночному клею можно прибегнуть только тогда, когда все остальные варианты уже не работают, на протяжении истории чеснок использовался в качестве предпочтительного клея для ремесленников ещё в XIII веке.

Чесночный клей идеально подходит для тонкой, деликатной работы, такой как золочение, закрепление сусального золота или серебра к предметам. Он не такой прочный, как суперклей, но это хороший вариант, если нужно что-то приклеить к бумаге, коже или стеклу. Количество способов применения чеснока просто поражает воображение! Хотя мы не рекомендуем его использовать в качестве антибиотика или для лечения укусов насекомых или змей, от его ежедневного употребления много пользы — по крайней мере, зимой.