США могут столкнуться с катастрофическими природными угрозами: ученые сделали пугающий прогноз

Специалисты из Колумбийского университета описали сценарий, в котором страну может уничтожить 30-метровое цунами и землетрясение с силой девять баллов.
Согласно их исследованию Каскадной зоны субдукции, существует высокая вероятность возникновения разрушающего землетрясения и мощного цунами.
Такие выводы были сделаны на основании исследования Каскадной зоны субдукции.
Ученые использовали подводное картографирование для оценки ситуации и выявили четыре опасных сегмента разлома, простирающихся от южной Канады до северной Калифорнии.
Наиболее уязвимыми являются прибрежные территории от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии.
Кроме того, предполагается, что влияние стихийного бедствия затронет и другие штаты, так как это приведет к загрязнению водоемов и распространению химических отходов, как отметила исследователь Сюзанна Карботт.
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