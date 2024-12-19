США могут столкнуться с катастрофическими природными угрозами: ученые сделали пугающий прогноз

Исследователи предрекли США не самые приятные события, которые сотрут страну с Земли: грядет 30-метровое цунами и 9-балльное землетрясение.

Специалисты из Колумбийского университета описали сценарий, в котором страну может уничтожить 30-метровое цунами и землетрясение с силой девять баллов.

Согласно их исследованию Каскадной зоны субдукции, существует высокая вероятность возникновения разрушающего землетрясения и мощного цунами.

Такие выводы были сделаны на основании исследования Каскадной зоны субдукции.

Ученые использовали подводное картографирование для оценки ситуации и выявили четыре опасных сегмента разлома, простирающихся от южной Канады до северной Калифорнии.

Наиболее уязвимыми являются прибрежные территории от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии.

Кроме того, предполагается, что влияние стихийного бедствия затронет и другие штаты, так как это приведет к загрязнению водоемов и распространению химических отходов, как отметила исследователь Сюзанна Карботт.

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