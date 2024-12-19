Канаду и США уведомили о рисках майнинга и ИИ для энергосетей

Канаду и Соединенные Штаты предупреждают о возможных рисках, связанных с майнингом и искусственным интеллектом (ИИ) для своих энергосетей.

Согласно прогнозам Североамериканской организации по надежности электроснабжения (NERC), в следующем десятилетии ожидается значительное увеличение нагрузки на массовые электросети как в зимние, так и в летние месяцы.

Рост потребления электроэнергии, вызванный развитием криптовалют и ИИ, создаст большие вызовы для электросетей обеих стран.

В отчете отмечается: «Количество крупных коммерческих объектов, подключающихся к массовой системе электроснабжения, увеличивается. Темпы и масштаб строительства центров обработки данных, связанных с криптоактивами и ИИ, представляют собой уникальные задачи для прогнозирования спроса и планирования работы системы».

Кроме того, повышение нагрузки на электросети связано с активным внедрением электромобилей.

В данный момент уровень спроса на электроэнергию составляет рекордные значения за последние 20 лет.

NERC подчеркивает, что в ближайшие 10 лет нагрузка на электросети сильно вырастет.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Министерство энергетики США выделит компании Pacific Gas & Electric кредит на $15 млрд для улучшения электросетевых инфраструктур и борьбы с климатическими изменениями.

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