Нужно ли делать инспекцию при покупке дома?

Вы покупаете дом и в документе (offer), в котором Вы предлагаете Вашу цену, Вы должны указать, будете Вы или нет делать инспекцию.

При покупке квартиры (condo) инспекция делается только внутри квартиры, обычно занимает не более 1 часа и стоит 350-450$. При покупке дома инспекция может занимать до 5 часов и стоит 500-600$. При покупке 2-плекса, 3-плекса или другого много квартирного дома инспекция длится не менее 3 часов и стоит от 600$ и дороже.

После инспекции Вы получите от инспектора рапорт с подробным описанием дома: состояние сантехники, конструкции дома, состояния крыши и окон, и т.д. Красным будут выделены проблемы дома, касающиеся Вашей безопасности: неустановленные перила на лестнице, электрические розетки неправильно расположены и тому подобное. Инспектор укажет какие работы надо сделать сразу после покупки дома, а какие могут подождать.

Инспектор укажет в рапорте, нужно ли запросить дополнительные тесты на воду, на воздух или на изолирующие материалы, которые в старых домах не соответствуют нормам.

Некоторые покупатели хотят сэкономить на услугах профессионального инспектора перед покупкой дома и либо сами, либо с кем-то из друзей или родственников делают инспекцию дома. Чем это чревато?

Во-первых, отказавшись от инспектора, Вы должны написать письменный отказ от инспекции и этот отказ останется в досье у нотариуса.

Во-вторых, с рапортом инспектора у Вас есть возможность снизить цену на предстоящий ремонт тех дефектов, которые были обнаружены профессиональным инспектором.

В-третьих, без официального рапорта инспектора в будущем при обнаружении скрытых дефектов Вам будет трудно доказать, что дефекты дома уже существовали при его покупке, а не появились позднее. Инспекция недвижимости при покупке не является обязательной, но она может помочь покупателю продемонстрировать во время суда, что он действовал предусмотрительно и осторожно во время покупки дома.

В настоящее время, несмотря на смягчение мер по защите от заражения коронавирусом, необходимо выполнять все рекомендации. Перед инспекцией продавцам рекомендуется заранее освободить доступ к электрическим панелям, окнам, сантехнике, чтобы по возможности исключить или минимизировать манипуляции с мебелью или вещами. Во время инспекции должны соблюдаться общие правила : ношение маски, соблюдение дистанции и т.д.

2020 год начался в Монреале с продаж по ценам, превышающим начальную цену продажи. После паузы во время пика заболеваемости эта тенденция сохраняется. Такая ситуация возникает, когда продавец получает несколько предложений о покупке своего дома или квартиры.

Чтобы не упустить полюбившийся дом, некоторые покупатели отказываются от своего права на инспекцию в надежде, что продавец отдаст предпочтение им, а не другим покупателям. Помните, инспекция – очень важный момент при покупке дома, иногда во время инспекции открываются такие проблемы, что лучше отказаться от покупки такого дома и купить другой.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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