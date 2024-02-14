Студент запустил полеты самолетами на учебу из-за дорогого жилья в Ванкувере

Cтудент из Канады, которого зовут Тим Чен, решил использовать самолеты в качестве средства передвижения для посещения занятий

Cтудент из Канады, которого зовут Тим Чен, решил использовать самолеты в качестве средства передвижения для посещения занятий в университете Британской Колумбии из-за высоких цен на аренду жилья во Ванкувере. Живя в Калгари, находящемся в 423 милях (680 километрах) от его университета, сей студент стал сталкиваться с проблемой дорогостоящего жилья в столице Британской Колумбии. Его занятия по искусствоведению проводятся несколько раз в неделю, и на них нужно обязательно присутствовать. А снимать жилье – невероятно дорого. Что делать?

Рассматривая съем жилья в Ванкувере в качестве варианта, Тим проанализировал стоимость аренды и пришел к выводу, что летать будет значительно дешевле. Для того, чтобы добраться до университета, понадобится немного больше часа, включая полчаса полета, стоимость которого составляет 150 долларов, а также время на трансфер от аэропорта до учебного заведения.

Студент утверждает, что намерен продолжать пользоваться самолетами для посещения занятий до получения диплома.

Так что, монреальцы, учитесь выживанию в условиях очень недешевых цен на недвижимость!