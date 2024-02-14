Чиновники департамента образования Квебека предупреждают родителей о тревожном вызове TikTok

Чиновники министерства образования Квебека предупреждают родителей о тревожном вызове, распространяющемся в социальных сетях, который побуждает молодежь сводить счеты с жизнью в попытке получить цветы на День Святого Валентина.

Согласно письмам, которые были разосланы во вторник, проблема распространяется в популярном приложении TikTok. Школьный совет в своем письме также отметил, что важно немедленно предупредить родителей, поскольку пользователям TikTok настоятельно рекомендуется принять меры. “Наше намерение состоит не в том, чтобы встревожить вас, а просто сообщить вам о существовании этой проблемы, чтобы вы могли проявлять бдительность в отношении любого необычного поведения вашего ребенка или подростка”, – говорится в письме.

Правление призывает родителей говорить со своими детьми об их психическом здоровье и использовании социальных сетей, а также следить за любыми предупреждающими признаками того, что они могут испытывать стресс, такими как изоляция, вспышки гнева, частый плач и изменения в привычках пользоваться Интернетом. “Некоторые могут преуменьшать последствия такой проблемы, но наш школьный совет предпочитает действовать в целях профилактики и повышения осведомленности”, – написала в письме Эммануэль Годе, директор школьного совета.

Вместо того, чтобы запрещать использование приложений для социальных сетей, глава школьного совета хочет использовать более образовательный подход, чтобы информировать учащихся и их родителей о том, что происходит, сказал председатель Майкл Мюррей. “Никогда нельзя относиться к этим вещам слишком легкомысленно”, – сказал он в интервью.

“Существует риск, и мы стараемся сделать тон нашего общения спокойным и обнадеживающим, но при этом предоставлять информацию родителям, которые могут не знать, что это распространяется в социальных сетях”. Такие проблемы в социальных сетях являются частью реальности, с которой сталкиваются учащиеся в эпоху цифровых технологий, сказал он.

“Дети постоянно находятся в социальных сетях, и поэтому мы должны научить их использовать свой мозг таким образом, чтобы защитить их от негативных последствий, которые повлекут за собой определенные действия. Как образовательное учреждение, мы сосредоточены на предоставлении людям информации, необходимой им для того, чтобы справляться с тем, с чем они сталкиваются каждый день”, – сказал Мюррей.

Центр школьного обслуживания Мари-Викторин на южном побережье Монреаля разослал родителям аналогичное уведомление. “Это вызов очень дурного тона”, – говорится в уведомлении, в котором также содержится призыв к родителям поговорить со своими детьми, если они заметят какое-либо необычное поведение.