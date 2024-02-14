Parti Quebecois растет, и поддержка суверенитета остается неизменной

Спустя почти полтора года после того, как многие считали, что партия Квебека находится на грани гибели, она лидирует в опросах общественного мнения в провинциях, а лидер Поль Сен-Пьер Пламондон считается лучшим кандидатом на пост премьер-министра.

Тем не менее, несмотря на обещание Сен-Пьера Пламондона провести досрочный референдум о суверенитете, рост популярности партии происходит совсем не на фоне всплеска поддержки независимости. Тут совсем иное. Наблюдатели связывают восстановление PQ в значительной степени с растущей непопулярностью премьер-министра Франсуа Лего и его коалиционного правительства “Авенир Квебек” (CAQ).

“Нет никакого всплеска стремления к суверенитету Квебека”, – сказал Кристиан Бурк, исполнительный вице-президент социологической фирмы Léger. Согласно последнему опросу его компании, опубликованному в газетах Квебека в прошлую среду на основе опроса, проведенного в этом месяце среди 1032 жителей Квебека, поддержка PQ составила 32%, по сравнению с 25% респондентов, заявивших, что они проголосовали бы за CAQ. По словам Бурка, поддержка независимости составила 35%, примерно на том же уровне, на котором она была более десяти лет.

Двадцать девять процентов респондентов заявили, что Сен-Пьер Пламондон был лидером, который стал бы лучшим премьер-министром, значительно опередив Лего, занявшего второе место, лидера CAQ и премьер-министра премьер-лиги (18 процентов). По словам Бурка, CAQ, пришедшая к власти на националистической платформе, которая стремится к автономии, но не к независимости Квебека, привлекла сторонников из PQ, которые теперь, похоже, возвращаются в свою старую партию.

Подъем PQ – это большой сдвиг для партии, которая получила 14,6% голосов на выборах в октябре 2022 года и всего три из 125 мест в законодательном органе Квебека, что вызывает вопросы о ее будущем. С тех пор она получила еще одно место на довыборах в Квебеке. Хотя рост является хорошей новостью для PQ, его поддержка может быть хрупкой, сказал Бурк. Последний опрос, проведенный его компанией, показывает, что почти четверть вероятных избирателей PQ проголосовали бы “против” на референдуме о независимости.

В то время как основной миссией PQ является суверенитет Квебека, в его политической программе есть и другие элементы, которые могут привлечь людей, которые, возможно, не поддержат независимость. Следующие выборы ожидаются не раньше 2026 года. 46-летний Сен-Пьер Пламондон заявил на этой неделе, что, по его мнению, поддержка суверенитета движется в правильном направлении, и он подтвердил свою приверженность проведению референдума.

Жоэль Арсено, член ПК от Иль-де-ла-Мадлен, который сопровождал Сен-Пьера Пламондона на пресс-конференции, сказал, что правительство Лего не получает от Оттавы того, чего хотят квебекцы. “Пол изо дня в день демонстрирует, что Канада не работает на Квебек с точки зрения иммиграции, культуры, средств массовой информации”, – сказал он. Однако Бурк сказал, что зашедшая в тупик поддержка суверенитета является проблемой для партии.

Мари-Анн Алепин, президент суверенного общества Сен-Жан-Батист де Монреаль, сказала, что, по ее мнению, молодые люди становятся все более открытыми для идеи независимого Квебека, и верит, что эта мечта осуществится при ее жизни. “Каждая нация обязана добиваться самоопределения, это величайшее социальное действие, которое только существует, поэтому говорить о независимости, вернуть ее и открыто говорить об этом – это хорошая новость для будущего и хорошие новости для наших детей и внуков”, – сказала она.