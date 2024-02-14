Влюбленный по уши, STM переименовывает несколько станций Монреальского метрополитена (временно)

Монреальский метрополитен хочет сделать объявление: он влюблен!

И с любовью переименовывает некоторые из своих станций, чтобы отразить свои вновь обретенные эмоции.

Конечно, изменения носят временный характер в связи с празднованием Дня святого Валентина.

Намюр теперь называется Namour, Acadie – Acadit-Oil, и любой, кто ищет долгосрочные отношения, теперь может доехать на метро до Villa-Mariage, бывшей Villa-Maria.

Общество транспорта Монреаля (STМ) отправилось в Instagram, чтобы спросить своих подписчиков, какая станция, по их мнению, “самая романтичная в нашем метрополитене”.

Пост уже собрал тысячи лайков и более 100 комментариев, при этом город Лонгей ответил: “Мы – большие поклонники Université-de-Sherbrooke”, а Университет Квебека в Монреале (UQAM) сказал, что ему понравился Chéri-UQAM.

Романтика продолжается! Даже, если на улице минус 14 градусов!