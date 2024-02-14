Очередной пожар в монреальской квартире

Очередной пожар в квартире в Монреале, один человек госпитализирован.

66-летний мужчина находится в критическом состоянии после того, как в жилом доме в монреальском районе Ла-Петит-Патрие вспыхнул пожар.

Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что в среду в 3:30 утра ей поступил звонок от пожарных, которым требовалась помощь в организации дорожного движения на месте пожара на проспекте Кристофа Коломба недалеко от улицы Беланже.

“Пожарные взяли под контроль пожар, который начался в жилом доме”, – сказала Жанна Друэн, представитель полиции Монреаля. “66-летний мужчина надышался дымом и был доставлен в больницу в критическом состоянии”.

Друэн отмечает, что полиция все еще ждет обновленной информации о его состоянии.

Жители 10 квартир в здании были эвакуированы, но “только что вернулись в свои дома”, добавила она.

В районе был установлен периметр безопасности, чтобы следователи могли выяснить, как начался пожар. По кокнчании следственных работ движение будет восстановлено.