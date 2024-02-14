Полиция конфисковала 53 угнанных автомобиля в порту Монреаля

Полиция провинции Квебек и ее специализированные бригады изъяли 53 угнанных автомобиля в порту Монреаля.

Во вторник днем прокуратура Квебека распространила пресс-релиз, в котором говорится, что в порту были обысканы 26 контейнеров, что привело к массовому изъятию угнанных автомобилей.

Полицейская операция была проведена в связи с участившимся вывозом за рубеж украденных транспортных средств, сообщили в полиции.

На прошлой неделе было создано новое смешанное полицейское подразделение, занимающееся предотвращением угонов транспортных средств, – региональная смешанная полиция по борьбе с угонами автомобилей (ERM), которое приняло участие в операции. ERM использует 30 ресурсов SQ, муниципальных сил Квебека и RCMP.

“В помощь следователям из SQ и муниципальной полиции Квебека, Королевской канадской конной полиции (RCMP) и полиции провинции Онтарио (OPP), также принимали участие в обысках и изъятияхполицейская служба города Монреаля (SPVM), Агентство пограничных служб Канады (CBSA) и Управление порта Монреаля”, – говорится в пресс-релизе.

На прошлой неделе федеральное правительство пообещало выделить 28 миллионов долларов дополнительных средств на борьбу с экспортом угнанных транспортных средств, предоставив Агентству пограничной службы Канады больше возможностей для обнаружения и досмотра контейнеров.

Днем ранее федеральный лидер консерваторов Пьер Пуальевр провел пресс-конференцию в Монреале, где обвинил правительство Трюдо в росте числа угонов автомобилей.

Новые данные страховых компаний показывают, что в прошлом году количество автомобильных краж в Квебеке выросло на 58%.