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Весенняя погода заканчивается в Монреале

Виктория Христова Фев 14, 2024 Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Весенняя погода заканчивается в Монреале отключены 54 Просмотров

После периода теплой погоды на юго-западе Квебека на этой неделе ожидается понижение температуры.

 

Дневные максимумы в Монреале были выше отметки замерзания, начиная с прошлого четверга: 8 февраля температура составила 6 градусов по Цельсию, 9 февраля – 7 градусов по Цельсию, а 10 февраля – 8 градусов по Цельсию.

Нормальный максимум для середины февраля составляет -5 градусов по Цельсию.

Во вторник вечером в Монреале температура понизится.

Хотя температура останется выше средней, будет намного холоднее из-за резкого ветра.

Ночная температура в Монреале во вторник ночью опустится до -8 градусов по Цельсию, но при северном ветре со скоростью 20 км/ч будет ощущаться как -15.

В среду ожидается, что дневная температура составит около -4 градусов по Цельсию, что ближе к сезонному показателю, но западный ветер со скоростью 30 и порывами до 50 км/ч сделает воздух намного холоднее.

Ожидается, что в среду днем температура воздуха составит около -13 градусов.

В Монреале ожидается небольшой снег в ночь с четверга на пятницу.

Самым холодным днем в долгосрочном прогнозе ожидается суббота, поскольку дневная температура, как ожидается, будет ниже средней и составит -8 градусов по Цельсию.

Ожидается, что дневные максимумы останутся ниже отметки замерзания на следующей неделе.

Пока что этот зимний сезон был очень теплым. Средняя температура в декабре и январе была более чем на четыре градуса выше средней, и в городе еще не было зафиксировано значения -20 градусов по Цельсию.

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