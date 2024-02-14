Коронер Квебека, расследующий поножовщину, заслушал показания врача, который лечил убийцу

Сегодня коронер заслушивает показания психиатра, который лечил мужчину из Квебека с психическими заболеваниями в анамнезе, убившего офицера полиции провинции.

Сегодня коронер заслушивает показания психиатра, который лечил мужчину из Квебека с психическими заболеваниями в анамнезе, убившего офицера полиции провинции.

Исаак Бруйяр Лессард смертельно ранил сержанта Морин Бро и серьезно ранили ее сослуживца, когда они пытались арестовать его за высказывание угроз и нарушение общественного порядка.

Бруйяр Лессар был застрелен полицией несколько мгновений спустя в многоквартирном доме в Луисвилле, чир примерно в 100 километрах к северо-востоку от Монреаля.

Следствию стало известно, что полиция посетила его за три дня до нападения, после того как его родители выразили обеспокоенность по поводу ухудшения его психического состояния.

Доктор Марк Таннус, который наблюдал Бруйяра Лессара в течение нескольких лет до нападения, сегодня дал показания о случае в ноябре 2021 года, когда мать мужчины позвонила ему, обеспокоенная тем, что у ее сына рецидив психоза.

Таннус поговорил с ним по телефону и определил, что этот человек не представляет непосредственной угрозы, но несколько дней спустя Бруйяр Лессар напал на консьержа своего многоквартирного дома и сломал ему челюсть.

Коронер Джехан Камель выразил обеспокоенность тем, что второй день подряд следствие получает информацию о том, что родители Бруйяра Лессара высказывали опасения, которые не были услышаны властями. В результате погибла молодая женщина-полицейский.