Два монреальца пытались переправить людей через границу США

КККП (Королевская канадская конная полиция) предъявляет обвинения мужчинам из Монреаля, которые предположительно пытались переправить людей через границу Канады и США.

Полиция также сообщает, что 39-летнему Маркосу Шаголле Рохасу и 29-летнему Лино Герреро Мартинесу предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения преступления по отношениюк Соединенным Штатам.

В пресс-релизе RCMP говорится, что двое мужчин были арестованы в Ист-Пиннакле, что расположен в восточных пригородах Квебека, вместе с группой из 11 человек 3 августа.

Полиция сообщает, что они должны предстать перед судом в Грэнби, 19 февраля.

Новость появилась в связи с тем, что пограничный патруль Соединенных Штатов сообщает о резком увеличении числа людей, пытающихся нелегально пересечь границу Канады и США.

Агентство недавно сообщило, что агенты в секторе Суонтон, которые патрулируют Вермонт, Нью-Гэмпшир и северо-восток Нью-Йорка, задержали более 3100 человек из 55 стран в период с октября по начало февраля.