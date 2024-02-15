Препарат от кокаиновой зависимости оказался применим при терапии рака

Ученые из Университета Оттавы обнаружили, что препарат Ваноксерин, изначально предназначенный для борьбы с кокаиновой зависимостью, может иметь положительный эффект при лечении поздних стадий колоректального рака.

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Cancer, показало, что Ваноксерин значительно подавляет активность раковых стволовых клеток в толстой кишке. Эти клетки обладают способностью давать начало всем типам клеток, свойственных конкретному раку.

В процессе его использования против кокаиновой зависимости, препарат воздействует на белок, который транспортирует дофамин – вещество, участвующее в формировании чувств удовольствия и вознаграждения. В рамках исследования канадских ученых стало ясно, что Ваноксерин также подавляет фермент, известный как G9a.

G9a играет важную роль в прогрессировании колоректального рака. Благодаря снижению уровня этого фермента, опухоли, обработанные Ваноксерином, становятся более уязвимыми для атак иммунной системы. Такие результаты были получены в ходе тестирования препарата на здоровых тканях человека и мыши. Отмечается, что данный положительный эффект Ваноксерина был выражен при использовании на клеточном уровне образцов, имитирующих поздние стадии колоректального рака.

Авторы исследования отметили, что такой подход к терапии основан на изменении генных сетей, что позволяет избегать нанесения вреда нормальным стволовым клеткам и потенциального ущерба здоровью. Для дальнейшего развития эффективных методов лечения с использованием Ваноксерина требуются дополнительные исследования.