Канада выплатит 448 миллионов долларов США индейским племенам за утраченную землю

Канадское правительство выделит 447,9 миллиона канадских долларов в качестве выплаты пяти индейским племенам за изъятие их земель в XIX веке.

Об этом сообщается на официальном веб-сайте правительства. Эти средства будут распределены среди племен, которые находятся на территории провинции Онтарио, и сопровождаются официальными извинениями от правительства Канады в адрес коренных народов.

В 2022 году премьер-министр Джастин Трюдо объявил о начале программы компенсаций за утраченные земли коренных жителей.

Ранее одно из племен в Альберте получило 1,3 миллиарда канадских долларов, что на тот момент составило около 1,03 миллиарда долларов США.

Кабинет министров под руководством Трюдо активно работает над примирением между потомками европейских колонизаторов и коренным населением страны.

В 2017 году премьер-министр официально извинился перед коренными жителями, пострадавшими от практики насильственного изъятия детей для обучения в резидентских школах, и власти согласились выплатить 800 миллионов канадских долларов пострадавшим от данной политики.

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