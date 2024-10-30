Канада выплатит 448 миллионов долларов США индейским племенам за утраченную землю

Об этом сообщается на официальном веб-сайте правительства. Эти средства будут распределены среди племен, которые находятся на территории провинции Онтарио, и сопровождаются официальными извинениями от правительства Канады в адрес коренных народов.
В 2022 году премьер-министр Джастин Трюдо объявил о начале программы компенсаций за утраченные земли коренных жителей.
Ранее одно из племен в Альберте получило 1,3 миллиарда канадских долларов, что на тот момент составило около 1,03 миллиарда долларов США.
Кабинет министров под руководством Трюдо активно работает над примирением между потомками европейских колонизаторов и коренным населением страны.
В 2017 году премьер-министр официально извинился перед коренными жителями, пострадавшими от практики насильственного изъятия детей для обучения в резидентских школах, и власти согласились выплатить 800 миллионов канадских долларов пострадавшим от данной политики.
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