“жЫЫЫзнь” и “Праздники” – уже на eTVnet!

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В первобытном лесу на пасмурном берегу реки живет племя. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за жЫЫЫзнь. Вождь, которому катастрофически не хватает зрелости и опыта, хочет, чтобы все в племени считали его своим другом. Он всячески старается скрасить жизнь своих соплеменников и отвлечь их от реалий ужасного окружающего мира, в борьбе с которыми он бессилен. К несчастью Вождя, на соседнем очень солнечном берегу реки во главе с Вождихой живет более развитое племя “Придурков”, куда и сбегает один из его охотников, не выдержав тягот первобытной жизни. Ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а наоборот, дают жилье и красивую женщину. Пораженные такими перспективами жители пасмурного берега стремятся в племя “Придурков”, но ждет ли их там по-настоящему лучшая жизнь или это просто красивая картинка? Ответ – в новинки интерактивного ТВ eTVnet сериале “жЫЫЫзнь”.

Подписывайтесь на eTVnet, чтобы смотреть лучшие развлекательные шоу, а также самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START и Иви, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок!

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Праздники

Каждая серия – это один праздник, на который по традиции собирается вся семья. Начинается история в майские праздники с традиционными шашлыками на даче, куда две дочери приезжают со своими женихами. Героев ждет ссора во время подготовки к застолью, неожиданные признания, конфликт менталитетов и даже стрельба, но все же Пыжовы собрались вместе, а это значит, что друг другу они по-настоящему дороги. Календарные праздники будут сменяться профессиональными и семейными, а закончится праздничный сезон годовщиной свадьбы родителей.

Шифр. Новые серии

Подруги, которых связывает военное прошлое – работа в спецотделе ГРУ, продолжают вести расследования и помогать следственным органам в особо запутанных делах. Но на этот раз все гораздо сложнее – Проскурин уволился из МУРа и перевелся в другой город. По просьбе Проскурина при МВД создается специальный аналитический отдел. Туда приглашают девушек. Они становятся частью системы и должны действовать по правилам. Девушки соглашаются, хотя понимают, что конфликта не избежать. Им предстоит отправиться в Кисловодск, где погиб видный партийный работник – его загрызли собственные собаки. В предсмертной записке он обвинил человека, погибшего много лет назад.

Дино

Бандита Дино когда-то считали человеком, способным безжалостно выбить долги из кого угодно. 90-е годы давно закончились, и теперь он живет отшельником в глухой провинции. Однако в силу обстоятельств Дино вынужден вернуться в большой город к своей старой “профессии”. Но теперь ему предстоит рассчитаться со своими долгами.

Фантазер

Ирина Розанова, Юрий Стоянов и Ян Цапник – в комедии 2024 года “Фантазер” на eTVnet!

В один прекрасный день успешный и заслуженный инженер детских игровых автоматов Олег остается без работы: его сокращают. Рушится весь привычный уклад жизни семейства Лужиных. Олегу кажется, что в его возрасте найти приличную работу уже невозможно. Однако любящая жена Света убеждает Олега, что все еще впереди. Супруги решают вместе бороться за будущее и берутся за любое дело. Они тестируют на себе самые неожиданные профессии и запускают разнообразные бизнесы: открывают кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату внаем, выгуливают чужих собак и много чего еще.

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