Монреаль может побить погодный рекорд в этот Хэллоуин

На этой неделе в Монреале ожидается теплая осенняя погода, а это значит, что любителей сладостей на Хэллоуин, скорее всего, ожидают рекордные температуры для похода и сбора конфет.

Окружающая среда и изменение климата: в Канаде прогнозируется, что в четверг температура достигнет +23 °C при солнечном небе. Это побьет рекорд в 21 градус, который был установлен в 1956 году.

Средняя температура воздуха в это время года составляет 9 градусов тепла.

Температура в ночь на Хэллоуин понизится до 15 градусов, вероятность ливней составит 70 процентов.

Жара начнет усиливаться в среду, когда столбик термометра поднимется до 22 °C при солнечном свете и облачности. Минимальная температура воздуха составит 17 °C.

А вот к концу недели начнет по-настоящему холодать, и температура вернется к сезонным показателям. Метеорологическое агентство прогнозирует в пятницу максимум 15 °C и минимум -3 °C.

На выходных небо прояснится, а в субботу и воскресенье температура достигнет +7 °C и +9°C соответственно.

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