Илон Маск вступил в конфликт с премьером Испании из за инициативы по ограничению соцсетей

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал премьер‑министра Испании Педро Санчеса, назвав его «тираном» из‑за планов ограничить доступ несовершеннолетних к социальным сетям. Испанское правительство готовит законопроект, который запретит присутствие в соцсетях детям младше 16 лет.

Санчес ранее заявил, что интернет превратился в «цифровой Дикий Запад», где «игнорируются законы», и призвал усилить цифровую безопасность. Премьер подчеркнул необходимость защитить детей от вредного контента, включая незаконные материалы и дезинформацию.

Маск в ответ написал, что подобные меры «идут против свободы слова» и «предают народ Испании». К критике присоединился основатель Telegram Павел Дуров, усомнившийся в идее верификации пользователей по паспорту, которая, по его словам, может «превратить испанский интернет в систему тотального контроля».

Жители Испании, опрошенные радиостанцией Бизнес ФМ, отметили, что местные школы уже несколько лет вводят ограничения на использование телефонов, однако при полном запрете подростки «всё равно найдут способ обойти систему».

Обмен заявлениями усилил дипломатическое напряжение. Ранее испанский премьер обвинил Маска в том, что его платформа X используется для дезинформации и распространения нежелательного контента, включая материалы, созданные с помощью встроенной нейросети Grok. Во Франции против X также ведётся расследование, а 3 февраля в офисах компании прошли обыски.

Тем временем в США Судебный комитет Палаты представителей опубликовал доклад, утверждающий, что Европа «десять лет проводит политику системной цензуры интернета». В документе говорится, что Еврокомиссия оказывает давление на американские платформы, в том числе на X, которая в декабре была оштрафована на 120 миллионов евро.

Эксперт по европейской политике, профессор Тимофей Бордачев из ВШЭ считает, что внимание Брюсселя к компании Маска объясняется её влиянием:

«X воспринимается не просто как частная платформа, а как инструмент американского влияния. Для Европы это вызывает стремление защититься, независимо от того, какие отношения у Маска с Вашингтоном».

Еврокомиссия отвергла обвинения, назвав их «полной чушью», тогда как Илон Маск приветствовал американский доклад и написал в X: «Тираны любят цензуру».

