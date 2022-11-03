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Новости В Мире Биржевые цены на газ в Европе превысили $1400 за тысячу кубометров
Фото: https://www.pexels.com/

Биржевые цены на газ в Европе превысили $1400 за тысячу кубометров

Виктория Христова Ноя 3, 2022 В Мире, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Биржевые цены на газ в Европе превысили $1400 за тысячу кубометров отключены 41 Просмотров

В Европе из-за высокого спроса цена на газ возросла сразу на 9%, достигнув на бирже $1400 за тысячу кубометров

В Европе из-за высокого спроса цена на газ возросла сразу на 9%, достигнув на бирже $1400 за тысячу кубометров, 3 ноября сообщается на сайте американской компании Intercontinental Exchange (ICE), представляющей собой сеть бирж и клиринговых палат для финансовых и товарных рынков в США, Канаде и ЕС.

Так, стоимость контрактов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures сегодня утром на открытии торговой сессии составила $1405 долларов. Однако уже на 10:05 по мск цена контракта выросла до $1425,5, то есть на 5% расчетной цены накануне, когда контракт стоил $1356,3.

При этом стоит отметить, что цены на газ резко растут каждую неделю. Специалисты отмечают, что это связано с началом отопительного сезона. Они подчеркивают, что чем дальше, тем больше будут расти цены на газ по принципу «растет спрос — растет цена».

 

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