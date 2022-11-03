Врачей в Канаде призвали агитировать за эвтаназию

Врачи в Канаде обязаны говорить пациенту о медицинской помощи при смерти (MAID) в качестве опции «лечения», когда это «уместно с медицинской точки зрения» и если человек имеет право на MAID

Врачи в Канаде обязаны говорить пациенту о медицинской помощи при смерти (MAID) в качестве опции «лечения», когда это «уместно с медицинской точки зрения» и если человек имеет право на MAID, сообщает 2 ноября сайт The National Post со ссылкой на руководящие документы для врачей, предоставленные канадским поставщикам MAID.

Издание сообщает, что большинство юрисдикций в мире с легализованной MAID не позволяют врачам поднимать вопрос об эвтаназии при общении с пациентами. Однако в Канаде нет юридических ограничений на то, кто может поднимать вопрос о MAID.

Некоторые специалисты по этике говорят, что врачи, вводящие смерть в качестве лечения, не спрашивая пациента об этом, являются серьезной проблемой, особенно с учетом того, что в Канаде круг людей, которые могут потребовать эвтаназии, всё расширяется, а пациенты в силу доверия к врачу могут воспринять информацию об эвтаназии как рекомендацию.

«Некоторые люди, независимо от того, насколько хорошо вы вели ваш разговор, могут сделать вывод, что это, по сути, рекомендация, — сказал корреспонденту издания специалист по биоэтике из Университета Торонто Керри Боуман. — Они также определенно сделают вывод, что у них есть большой потенциал для соответствия критериям доступа к эвтаназии, иначе вы бы не предложили его».

The National Post сообщает, что документ с такими рекомендациями «был создан и опубликован в начале 2019 года, когда MAID все еще была ограничена теми, чья естественная смерть была разумно предсказуема».

«Однако, — продолжают они, — оно остается руководством для врачей и практикующих медсестер, ориентирующихся в MAID, поскольку критерии отбора расширяются. Тема „обсуждения MAID“ является темой одного из компонентов новой разрабатываемой учебной программы MAID, и часть бесплатного вебинара по профессиональному развитию для медицинских работников на этой неделе».

В Канаде не является правонарушением для медицинских работников «предоставление человеку информации о законном оказании медицинской помощи при смерти». Поставщики MAID в Канаде говорят, что в законе нет положений, запрещающих врачам поднимать вопрос о MAID как о возможности. По-прежнему незаконным является призыв к совершению самоубийства.

Вице-президент ассоциации поставщиков MAID сказала журналистам: «Мы должны убедиться, что люди знают о своих возможностях. Осознание — это не то же самое, что принуждение или подталкивание в этом направлении».

Напомним, в Канаде эвтаназия с марта будущего года будет разрешена даже в том случае, если единственным заболеванием человека является психическое заболевание.