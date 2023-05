Tucker Carlson, host of "Tucker Carlson Tonight," poses for photos in a Fox News Channel studio, in New York, Thursday, March 2, 2107. (AP Photo/Richard Drew)

Fox News намерены заблокировать на телевидении Канады















Канадская пресса сообщает, что телеведущий распространял ложную информацию о том, что трансгендеры имеют враждебное отношение к христианству. Медиарегулятор Канады CRTC рассматривает жалобу с требованием исключить прореспубликанский TV-канал из Соединённых Штатов Америки Fox News из сетки вещания кабельного телевидения. С такой просьбой обратилась группа по защите прав меньшинств. Группа Egale Canada еще в апреле сделала заявление, что подаст иск на Fox News из-за "ложных и ужасающих заявлений", сделанных Такером Карлсоном в отношении трансгендеров. На взгляд адвокатов, слова ведущего были нацелены на то, чтобы спровоцировать ненависть и насилие к этой категории. По мнению авторов жалобы, Такер Карлсон сделал ложное заявление о том, что трансгендеры нацелены на христиан. В письме организации сказано, что это неправда и подстрекательство к насилию. Там также обратили внимание на сознательно неправдивую информацию о том, что этой категории людей предоставляется льготное отношение при трудоустройстве. 24 апреля Fox News заявила о том, что прекращает сотрудничество с Такером Карлсоном. Он был популярным ведущим и политическим обозревателем жёстко прореспубликанских взглядов. Как и все журналисты этой партии, он активно критиковал Джозефа Байдена. Он вёл политическое ток-шоу на Fox News с ноября 2016 года. Его уходу могли обрадоваться, например, в американском военном ведомстве, так как он часто подвергал критике Пентагон. Сам он сказал о цензуре в средствах массовой информации США.

