В Канаде обещали пересмотреть льготы для бывших афганских осведомителей

Отказ в льготах для бывших советников по языку и культуре, работавших с канадскими военными в Афганистане, пообещал пересмотреть Совет по безопасности и страхованию на рабочем месте Онтарио (WSIB).

Речь идет о канадских гражданах афганского происхождения, которые переехали в Канаду после эвакуации из Афганистана. Отмечается, что во время работы в Афганистане они выполняли много опасной работы, в том числе тайно пробираясь в контролируемые исламистами деревни для сбора информации. Они также прослушивали радиопереговоры и объясняли своим нанимателям особенности культурных нюансов Афганистана.

В Канаду переехали более двух десятков из них, причем многие работали в Афганистане больше, чем большинство канадских солдат. В 2019 году CBC опубликовал материал об их бедственном положении, что стало причиной для расследования со стороны обмудсмена вооруженных сил Канады.

Выяснилось, что WSIB раз за разом отклонял заявки на льготы для бывших советников. По словам самих советников, отказы показали «лицо бюрократии» Канады.

«Я ожидал, что эта страна будет считать меня гражданином, относиться ко мне как к гражданину и заботиться обо мне как о гражданине», — заявил Башир Джамалзада, бывший советник по культуре полковника Яна Хоупа, первого командира боевой группы Канады в Кандагаре в 2006 году. По его словам, отношение к нему обусловлено его цветом кожи.

В ответ на запросы CBC в WSIB заявили, что все такие люди — герои и заслуживают благодарности. Президент и исполнительный директор WSIB Джеффри Лэнг заверил, что поручил своим подчиненным еще раз рассмотреть дело каждого такого заявителя.

При этом CBC отмечает нарушения при рассмотрении дел на основе анализа шести из них. Несмотря на то, что у пятерых из шестерых афганцев было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, непосредственно связанное с их службой за границей, а у шестого обнаружены «серьезные функциональные трудности», работники службы отменили выводы комиссии и отказали им в льготах.

Все они получили письма, в которых говорилось, что их социальный работник «не смог установить, что травматические события, которые вы пережили во время работы в Министерстве национальной обороны… вызвал или в значительной степени способствовал вашей психической стрессовой травме».