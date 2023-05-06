Трюдо заявил, что решение о высылке китайского дипломата не принято

Решение о высылке китайского дипломата, якобы причастного к запугиванию члена парламента Канады, еще не принято, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Решение о высылке китайского дипломата, якобы причастного к запугиванию члена парламента Канады, еще не принято, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Это большой, а не маленький шаг, чтобы выслать дипломата. Таким образом, это то, что должно быть принято с должным учетом всех потенциальных последствий и всех очень четких сообщений, которые будут посланы», — заявил Трюдо.

Напомним, посла Китая в Канаде Цун Пэйу ранее вызывали в МИД Канады, чтобы заявить о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны. Его обвиняют в давлении на депутата от оппозиционной Консервативной партии Канады Майкла Чонга, семья которого проживает в Китае.

Обвинение было официально отвергнуто официальным представителем МИД КНР Мао Нин, которая назвала обвинения в адрес посла «политическим трюком», заверив, что Китай соблюдает закон и международные конвенции.