Бывший монреальский журнал Vice – на грани банкротсктва

Осведомители рассказали газете, что компания искала покупателя в надежде избежать объявления о банкротстве, однако шансы на это невелики.

Либеральное издание Vice готовится объявить о банкротстве. Заявление о банкротстве может быть подано в ближайшие недели, сообщает газета со слов трех человек, «знакомых с этим вопросом, которые не уполномочены официально обсуждать потенциальное банкротство».

Осведомители рассказали газете, что компания искала покупателя в надежде избежать объявления о банкротстве, однако шансы на это невелики.

В 2017 году, после раунда финансирования от частной инвестиционной компании TPG, Vice стоил $5,7 млрд. Но сегодня, по мнению большинства, стоимость компании на порядок ниже.

По словам одного из источников, в случае банкротства крупнейший должник Vice, Fortress Investment Group, может получить контроль над компанией. Vice продолжит работать в обычном режиме и проведет аукцион по продаже компании в течение 45 дней, при этом Fortress будет наиболее вероятным покупателем.

В отличие от других инвесторов Vice, среди которых были Disney и Fox, Fortress владеет более старым долгом, а это означает, что в случае продажи он будет выплачен первым. В этом случае остальные, Disney и Fox, не получат возврата и уже списали эти потери.

Напомним, Vice начинался как панк-журнал в Монреале более двух десятилетий назад. С годами она превратилась в глобальную медиа-компанию с киностудией, рекламным агентством и офисами в отдаленных мировых столицах. По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, Disney, вложив сотни миллионов долларов в Vice, в 2015 году рассматривала возможность покупки компании более чем за $3 млрд, но тогда сделка так и не состоялась, а акции медиа-концерна пошли вниз.

На прошлой неделе Vice сообщила сотрудникам, что закрывает Vice World News, глобальную инициативу по освещению мировых конфликтов и нарушений прав человека. Поскольку в последние месяцы компания Vice искала покупателя, она столкнулась с текучестью своих руководящих кадров. Нэнси Дюбюк, бывший исполнительный директор компании, уволилась в этом году, проработав в компании почти пять лет. Джесси Анджело, глобальный президент компании по новостям и развлечениям, также покинул компанию.

Журнал Vice впервые вышел в Монреале в 1994 году и был основан тремя безработными друзьями — Шейном Смитом, Сурушем Алви и Гэвином Макиннесом — как издание молодёжной фан-субкультуры под названием Voice of Montreal. С самого начала он пользовался финансовой поддержкой канадского правительства — как часть проекта по созданию рабочих мест и стимулированию трудовой инициативы. В 1996 году редакторы журнала выкупили на него права у первого издателя Voice of Montreal, Аликс Лоран, и стали полностью независимы, после чего переименовали его в Vice. В целях улучшения рекламного положения среди фирм-продавщиц модной молодёжной одежды, главная редакция в 2002 году переехала в Нью-Йорк.

Журнал Vice издаётся и распространяется в 27 странах мира, в том числе в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Южной Африке, Германии, Японии, Новой Зеландии, России, Франции, Бельгии, Болгарии, Италии, Испании, Нидерландах, Швеции, Дании, Исландии, Норвегии, Австрии, Польше, Португалии, Финляндии, Бразилии, Чехии, Мексике и др.

Известные канадские мультипликаторы, номинанты на «Оскар-2007» Мацек Щербовски и Крис Лавис, десять лет были сотрудниками журнала и вели в нём комикс «The Untold Tales of Yuri Gagarin».