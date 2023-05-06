Портрет короля Карла III на тостах: Британия готовится к коронации

Жители Британии находят творческие способы отпраздновать событие года: коронацию Карла III

Жители Британии находят творческие способы отпраздновать событие года: коронацию Карла III. В ход идут различные уловки- от украшения своих поместий до создания чего-то уникального. Страна наполнилась флагами и ждет часа Х. Социальные сети тоже гудят от волнения.

А вот в Уэльсе придумали нечто особенное: художник использовал мармайт и 42 ломтика поджаренного хлеба, чтобы создать уникальный портрет монарха, отдавая дань уважения своему будущему королю.

Натан Вайберн поделился постом, в котором он продемонстрировал это произведение искусства. За ним последовало видео с его изготовлением, в котором объясняется, что он сделал портрет с тостом, чтобы отпраздновать предстоящую коронацию.

Сама работа заняла всего два часа, но изворотливый художник сказал, что “самой утомительной частью” было полчаса поджаривать 42 ломтика белого хлеба в тостере у себя дома.

В своем твите он также написал: “Чтобы отпраздновать коронацию короля, я вместе с Marmite поднимаю “ТОСТ” за короля! Почему бы не приобрести собственную банку из-под мармита и тоже поднять ”тост”?”

Да здравствует король! Коронация начинается!