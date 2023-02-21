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Питьевая сода - полезнейший продукт!

Для чего может пригодиться питьевая сода. Целых десять вариантов использования

Megan Jorgensen Фев 21, 2023 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Полезные продукты Оставить комментарий 43 Просмотров

Питьевая сода годится для самых разных целей. И она может пригодиться не только на вашей кухне

О полезных свойствах питьевой соды хорошо известно, но все способы её применения, возможно, вам были неизвестны. Исправляем этот недостаток:
  1. Знали ли вы, что питьевая сода хорошо отбеливает зубы? Действительно, она чистит зубную эмаль, снимает загрязнения и пятна с поверхности зубов и действительно делает хорошо их отбеливает. Всё очень просто – «окунуть» зубную щётку в порошок и затем почистить зубы. Но есть очень важный момент: нельзя чистить зубы питьевой содой чаще одного раза в неделю, иначе она может удалять и эмаль. Раз в неделю — совершенно нормально и правильно.
  2. Питьевая сода дезинфицирует полость рта — она уменьшает возможности кариеса зубов, уничтожает бактерии. Достаточно регулярно полоскать рот раствором соды (в любых пропорциях, но рекомендуется суповая ложка соды на пол-чашки холодной воды). При наличии язвочек во рту, она поможет им быстрее исчезнуть — то же самое полоскание.
  3. Питьевая сода хорошо дезинфицирует руки — достаточно помыть их так, как вы моете руки мылом — нанеся на руки соду, как мыло.
  4. Питьевой содой можно мыть волосы вместо шампуня. Нанесите порошок на сухие волосы, дайти ему несколько минут впитаться и затем тщательно расчешите волосы. Сода удалит жир и прекрасно очистит кожу головы.
  5. Питьевая  сода считается по праву натуральным дезодорантом. Ею можно посыпать (в небольших количествах) любой участок тела после душа, и она абсорбирует дурные запахи. Кстати, точно так же питьевая сода впитает запахи коврика для животных, обуви, помойного ведра.
  6. Она эффектно сражается с грибковыми заболеваниями ног. Лучше всего растворить восемь суповых ложек соды в двух литрах тёплой воды и принять ножную ванну примерно в течение четверти часа. После этого можно ещё и посыпать содой пальцы и ступни.
  7. Питьевая сода полезна при проблемах с желудком. Если у вас сложности с пищеварением, растворите кофейную ложечку соды в стакане воды и выпейте воду небольшими глотками. Если вкус слишком неприятен, добавьте немного мёда.
  8. Питьевая сода хорошо освежает бельё — на последнем этапе стирки, во время полосканья, добавьте суповую ложечку соды в стиральную машину.
  9. Очень многим прекрасно известно, что питьевая сода прекрасно заменяет дрожжи, и её активно применяют в выпечке, но добавление питьевой соды в напитки вместе с сахаром и лимоном, делает напиток газированным!
  10. Питьевая сода прекрасно очищает фрукты и овощи от пестицидов и другой химией, которую добавляют с целью сохранения продуктов. Просто помыть фрукты и овощи в растворе питьевой соды.
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