Питьевая сода годится для самых разных целей. И она может пригодиться не только на вашей кухне
О полезных свойствах питьевой соды хорошо известно, но все способы её применения, возможно, вам были неизвестны. Исправляем этот недостаток:
- Знали ли вы, что питьевая сода хорошо отбеливает зубы? Действительно, она чистит зубную эмаль, снимает загрязнения и пятна с поверхности зубов и действительно делает хорошо их отбеливает. Всё очень просто – «окунуть» зубную щётку в порошок и затем почистить зубы. Но есть очень важный момент: нельзя чистить зубы питьевой содой чаще одного раза в неделю, иначе она может удалять и эмаль. Раз в неделю — совершенно нормально и правильно.
- Питьевая сода дезинфицирует полость рта — она уменьшает возможности кариеса зубов, уничтожает бактерии. Достаточно регулярно полоскать рот раствором соды (в любых пропорциях, но рекомендуется суповая ложка соды на пол-чашки холодной воды). При наличии язвочек во рту, она поможет им быстрее исчезнуть — то же самое полоскание.
- Питьевая сода хорошо дезинфицирует руки — достаточно помыть их так, как вы моете руки мылом — нанеся на руки соду, как мыло.
- Питьевой содой можно мыть волосы вместо шампуня. Нанесите порошок на сухие волосы, дайти ему несколько минут впитаться и затем тщательно расчешите волосы. Сода удалит жир и прекрасно очистит кожу головы.
- Питьевая сода считается по праву натуральным дезодорантом. Ею можно посыпать (в небольших количествах) любой участок тела после душа, и она абсорбирует дурные запахи. Кстати, точно так же питьевая сода впитает запахи коврика для животных, обуви, помойного ведра.
- Она эффектно сражается с грибковыми заболеваниями ног. Лучше всего растворить восемь суповых ложек соды в двух литрах тёплой воды и принять ножную ванну примерно в течение четверти часа. После этого можно ещё и посыпать содой пальцы и ступни.
- Питьевая сода полезна при проблемах с желудком. Если у вас сложности с пищеварением, растворите кофейную ложечку соды в стакане воды и выпейте воду небольшими глотками. Если вкус слишком неприятен, добавьте немного мёда.
- Питьевая сода хорошо освежает бельё — на последнем этапе стирки, во время полосканья, добавьте суповую ложечку соды в стиральную машину.
- Очень многим прекрасно известно, что питьевая сода прекрасно заменяет дрожжи, и её активно применяют в выпечке, но добавление питьевой соды в напитки вместе с сахаром и лимоном, делает напиток газированным!
- Питьевая сода прекрасно очищает фрукты и овощи от пестицидов и другой химией, которую добавляют с целью сохранения продуктов. Просто помыть фрукты и овощи в растворе питьевой соды.
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