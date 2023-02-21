Самые известные персонажи в истории Квебека – очередной выпуск нашей небольшой “энциклопедии”
Продолжаем наш рассказ о знаменитых персонажах Квебека и Канады, чьи имена носят улицы, города, районы, площади, школы, больницы…
- Николя Гупил Лавиолет (Nicolas Goupil Laviolette) 1604-1660. Основатель города Труа-Ривьер, второго города Канады, основанного в 1634 году. Возглавлял строительство форта и командовал им несколько лет. Точная дата смерти неизвестна. Возможно, убит ирокезами. Среди прочих наименований на карте Квебека, его имя носит мост через реку Св.Лаврентия в городе Труа-Ривьер.
- Аунсик (Ahuntsic) 1605(?)-1625. Гурон. Принял христианство, первый христианский миссионер-индеец в Канаде. Убит соплеменниками во время миссионерской деятельности. Квартал в Монреале носит его имя.
- Жанна Манс (Jeanne Mance) 1606 – 1673. Самая известная женщина в истории Квебека. Прибыла на остров Монреаль с первыми поселенцами. Основала первую больницу города (l’Hôtel-Dieu, она существует до сих пор и носит имя Жанны, во дворе стоит памятник основательнице), отдала свои средства на развитие Монреаля. Жанну Манс прозвали «Ангелом-спасителем Монреаля». Завещала свое состояние городу. Изображена на памятнике Мезонёву в старом городе. Бол
- Поль де Мезонёв (Paul de Maisonneuve) 1612-1676. Основатель Монреаля в 1642 году. Первый губернатор города. Дал обет внести на плечах крест на гору Монрояль, если город переживёт катастрофическое наводнение в первый же год существования. Памятник ему установлен на Площади дез Армс (Place des Armes) в старом городе.
- Ламбер Клос (Lambert Closse) 1618-1662. Начальник обороны Монреаля в годы становления города. Женился на девушке, спасённой им лично из ирокезского плена. Погиб в бою. На памятнике Мезонёву изображён с пистолетом, в военной форме. Рядом с Клосом его собака, по преданию спасшая спавший город лаем во время вылазки ирокезов.
- Жан де Сант-Пер (Jean de Saint Père) 1618-1658. Один из основателей Монреаля. Первый судебный исполнитель города. Погиб в бою с ирокезами.
- Маргарита Буржуа (Marguerite Bourgeoys) 1620-1700. Одна из основательниц Монреаля. Основала Общество Нотр-Дам, самый известный религиозный орден Канады. Основала первые школы в Монреале (в том числе, для детишек индейцев). Канонизирована в 1950 году.
- Пьер Буше (Pierre Boucher) 1622-1717. Один из основателей Монреаля. Позже переехал в Труа-Ривьер и был назначен его губернатором. Возглавлял оборону города во время ирокезской войны, удержав город в ходе осады, несмотря на гибель половины жителей. Основал город Бушервиль (Boucherville).
- Луи де Фронтенак (Louis de Frontenac) 1622-1698. Самый известный губернатор Новой-Франции (Канады). Много сделал для развития экономики страны и привлечения новых иммигрантов. Возглавлял оборону Квебека в ходе попытки англичан овладеть городом в 1690 году.
- Франсуа де Монморанси де Лаваль (François Montmorency de Laval) 1623-1708. Первый епископ Канады. Известен аскетизмом. Влияние его на колонию было огромно. Резко выступал за запрет продажи алкоголя индейцам и за ограничение светских развлечений. После ухода на пенсию, практически оставался духовным лидером страны до смерти. Город Лаваль назван в его честь.
- Жан Воклен – капитан второго ранга, командовавшеий последним морским боем за Новую Францию в 1760 году. Будучи раненым, приказал привязать себя к мачте, и продолжал командовать. Впрочем, бой французы проиграли, Воклен был награжден за храбрость и противниками, и королем Франции. Памятник ему установлен у мэрии Монреаля.
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