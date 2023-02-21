Мета (Фейсбук и Инстаграм) и Твиттер анонсировали платную подписку для отборных аккаунтов

Самые известные социальные сети вводят платную подиску для тех пользователей, которые желают защитить свои личности от узурпаторов чужих имён.

Итак, хозяин компании Мета (она же Фейсбук, она же Инстаграм) объявил о введении с марта сего года платной верификации пользователей. Сразу же необходимо подчеркнуть, что речь не об обязательной платной подписке для всех пользователей этими сетями, но лишь о платной верификации тех аккаунтов, хозяева которых по разным причинам опасаются использования их имён и других данных другими пользователями.

Например, в теории сегодня ещё можно создать аккаунт с именем Франсуа Лего, указать местом работы «правительство Квебека», поставить фотографию премьера и публиковать материалы, якобы, поставляемые Лего. На практике Фейсбук тут же такой фальшивый аккаунт прикроет, слишком уж заметная фигура, но мы взяли в качестве примера лишь показательный случай. На самом деле тысячи певцов, политиков местного значения, актёров, миллионеров, героев войн, да и просто известных на уровне своей школы личностей становятся жертвами махинаций.

Цели у «ворующих имена» разные — от юмора до шантажа, от клеветы до вытягивания денег из доверчивых читателей, но явление стало на самом деле очень популярным. И вот теперь каждый желающий может защитить свою аутентичность, заплатив определённую сумму.

Если и когда человек решит создать платный аккаунт, он получит синюю галочку, которая будет гордо стоять около имени пользователя. У такого человека будет доступ и к ряду других услуг, недоступных обыным смертным. Его имя будет защищено от подделок (однофамильцы и полные тёзки могут не беспокоиться до тех пор, пока они не попытаются выдавать себя именно за «премьера», «известного исполнителя» или «полковника американской армии Джона Смита, разыскивающего родственную душу»

К тому же, платная подписка обеспечивает дополнительную защиту от взлома аккаунта и гарантирует прямой доступ к службе поддержки клиентов.

Подписаться на платную верификацию могут лица, достигшие 18 лет. Им придётся предьъявить документы, подтверждающие личность, фотографию и другие личные данные (дата рождения, почтовый код места проживания и, возможно, что-то ещё).

Хотя платная версия Meta Verified вводится с марта, сроки введения будут разными в разных странах. Система уже введена на одном континенте и прилегающих островах, так что она уже тестируется на подопытных австралийцах и новозеландцах

Сколько будет стоить подписка? Пока объявлено, что платить за защиту имени придётся $US 11,99 в месяц при подписке на сайте Мета. Если же систему скачивают на Андроид или на iPhone, то цена составит $US 15 в месяц. Ещё раз заметим, что речь об американских долларах, не канадских.

Есть другие детали, связвнные с платной подпиской, и некоторые моменты пока выглядят противоречиво — например, не совсем понятно, как Мета отнесётся к тем, кто подтвердил личность до введения платной подписки (если положение этих людей не изменится, кто мешает им провести подтверждение сегодня, пока плата ещё не установлена?) На первых порах, вроде бы, нельзя будет подписаться на платную версию страниц организаций, учреждений и фирм (например, нельзя подтверждать истинность страницы мэрии Монреаля или газеты Деловой Монреаль, но это дело наживное, потому что нет сомнений в том, что и эти возможности будут доступными после «испытательного периода» новой системы).

Любопытно, что Марк Цукерберг объявил о нововведении через сутки после того, как Илон Маск сделал точно такое же объявление, обрадовав пользователей сообщением о платной подписке на Twitter Blue, который позволит пользователю, оплатившему такой аккаунт, проходить двойную верификацию имени для признания подлинности своей личность (первая попытка Маска ввести платные аккаунты была сделана ещё в ноябре 2022 года, она позорно провалилась, была отменена, но вот доработна и снова запущена).

По всему выходит, что все предыдущие годы Фейсбук, Инстаграм и примкнувший к ним Твиттер набирали силу, завоёвывали рынок и вытесняли другие социальные сети с единственной (и логичной) целью — денег хотят. Фейсбук в январе сего года заявил, что ежедневно им пользуются два миллиарда человек — такого ещё не было. Если хоть 1% подпишется на платную систему, то речь о сотнях миллионов долларов, которые Мета и Твиттер будут получать ежемесячно (дополнительно к продаваемой рекламе). Разумеется, расходы у компаний тоже огромные, но, тем не менее, прибыли ожидаются немерянные.