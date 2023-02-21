Эрдоган: Государство перестроится и станет красивее и долговечнее разрушенного

Президент Турции пообещал, что государство не оставит людей голодными и без крова.

Государство способно сделать что-то лучше, красивее и долговечнее взамен того, что было разрушено во время землетрясений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 февраля в своем Telegram-канале.

«Хотя мы не можем вернуть наши потери, наше государство способно сделать что-то лучше, красивее и долговечнее взамен того, что было разрушено», — написал Эрдоган.

Он призвал жителей страны, пострадавшим от землетрясения, не слушать тех, кто пытается вызвать раздор между государством и нацией.

«Никогда не слушайте тех, кто открыто враждебно относится к Турции, используя землетрясение в качестве предлога», — отмечает Эрдоган.

Президент Турции пообещал, что государство не оставит людей голодными и без крова.

«Точно так же, как мы не оставили никого из наших людей голодными во время предыдущих стихийных бедствий, наше государство поддерживает жертв землетрясения», — написал он.