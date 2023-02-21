В Венеции почти пересохли каналы

Сравнимые по масштабам обмеления в Венеции происходили в 1934 и 1989 годах, когда уровень воды опускался на 121 и 92 сантиметра соответственно.

Каналы в Венеции почти пересохли из-за низкого уровня воды. По некоторым каналам движение гондол и судов экстренных служб невозможно. В отдельных каналах полностью видно дно. На самом глубоком в Венеции Большом канале стало видно фундаменты дворцов и простых домов.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень воды в каналах Венеции снизился на 70 см ниже обычного. Сравнимые по масштабам обмеления в Венеции происходили в 1934 и 1989 годах, когда уровень воды опускался на 121 и 92 сантиметра соответственно.

Также отметим, летом 2022 года Италия столкнулась с сильнейшей засухой за последние 70 лет. В последние годы в Венеции участились сильные приливы: крупнейший из них за более чем полвека произошел в 2019 году. Тогда городу был нанесен ущерб около €1 млрд. После этого власти Венеции начали работать над проектом MOSE, который призван снизить ущерб от стихийных бедствий. Работу над ним планируется завершить к концу года.

В прошлом году в течение двух летних месяцев в Западной, Центральной и Южной Европе не было зафиксировано ни одного значительного дождя. «Можно сказать, что за последние 500 лет не было событий, похожих на засуху 2018 года, а 2022-й еще хуже», — рассказал тогда старший научный сотрудник Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети.