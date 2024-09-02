Сегодня – день труда в Канаде

В первый понедельник сентября в Канаде празднуют День труда (Labor Day) — официальный национальный праздник в честь всех трудящихся страны.

История Дня труда в Канаде начинается 15 апреля 1872 года, когда Ассамблея профсоюзов Торонто организовала первую значительную демонстрацию за права рабочих. Это произошло на 10 лет раньше, чем в Соединенных Штатах, где День труда начали отмечать в 1882 году. Несмотря на то, что канадские рабочие оказались более прогрессивными в вопросах отстаивания своих прав, считается, что начало этому празднику положили американские рабочие.

Со временем дух и идейная основа Дня труда заметно изменились. Парады и демонстрации уступили место обращениям и речам известных людей, профсоюзных лидеров, государственных и политических деятелей, представителей духовенства и работников системы образования Канады. В этот день также отмечается день рождения Службы спасения, созданной 1 сентября 1997 года, когда канадские медики, пожарная служба и полиция объединились, чтобы создать национальную службу 911. В честь этого профессионального праздника в некоторых канадских магазинах детям раздают книжки о безопасном образе жизни.

День труда совпадает с началом учебного года, который во многих провинциях Канады начинается не 1 сентября, а на следующий день после праздника. Поэтому в канадских магазинах в эти дни много детей с родителями, совершающих последние приготовления и покупки к школе.

В День труда в городах Канады начинают работать крупные сельскохозяйственные ярмарки и проходят различные спортивные мероприятия. Для работающих канадцев это просто добавочный выходной на стыке уходящего лета и наступающей осени, когда принято устраивать пикники и барбекю, ходить в гости и в кино, посещать национальные парки.

День труда в Канаде действительно стал днем отдыха, когда канадцы могут насладиться длинным уик-эндом перед началом нового учебного года. Это отличная возможность провести время с семьей, отправиться на пикник, барбекю, посетить национальные парки или просто отдохнуть и насладиться последними днями лета. Такой передышка помогает зарядиться энергией и подготовиться к осенним будням.

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