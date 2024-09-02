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Общество Здоровье, медицина Профсоюз медработников Квебека отклонил последнее предложение провинции по контракту
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Профсоюз медработников Квебека отклонил последнее предложение провинции по контракту

Степан Артемьевский Сен 2, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Профсоюз медработников Квебека отклонил последнее предложение провинции по контракту отключены 7 Просмотров

Профсоюз медработников Квебека, представляющий 80,000 работников здравоохранения, отклонил последнее предложение провинции по контракту и призвал своих членов отказаться от сверхурочной работы с 19 сентября.

Федерация интерпрофессионального здравоохранения Квебека (FIQ) является единственным крупным профсоюзом без контракта после масштабного трудового конфликта прошлого года, который привел к закрытию сотен школ и задержке операций.

FIQ представляет большинство медсестер провинции, а также респираторных терапевтов и клинических перфузиологов — техников, управляющих насосами крови во время кардиохирургии.

Угроза отказа от сверхурочной работы может вызвать серьезные перебои в системе здравоохранения, где сотрудники часто работают сверхурочно из-за нехватки кадров, особенно медсестер. Профсоюз утверждает, что последнее предложение правительства — это лишь “дым и зеркала”.

Переговоры зашли в тупик из-за требования правительства, чтобы медсестры, на добровольной основе, могли перемещаться из одного медицинского учреждения в другое для удовлетворения потребностей системы. FIQ считает, что эта мера игнорирует опыт медсестер и обращается с ними как с взаимозаменяемыми пешками.

 

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