Цены на бензин и газ в Канаде упали, но продукты продолжают дорожать: что происходит с инфляцией?

В апреле 2025 года в Канаде наблюдается необычная динамика цен: несмотря на значительное снижение стоимости топлива и жилья, продукты питания продолжают дорожать. Эти изменения затронули практически каждого жителя страны и стали предметом обсуждения среди экономистов и простых канадцев.

Почему дешевеет топливо?

Одним из главных событий последних месяцев стало падение цен на бензин — сразу на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причин несколько:

Отмена налога на углеродные выбросы существенно снизила стоимость топлива на заправках.

существенно снизила стоимость топлива на заправках. Падение мировых цен на нефть также внесло свой вклад, сделав бензин и природный газ более доступными для потребителей.

Цены на природный газ снизились на 14,1%, что стало хорошей новостью для многих домохозяйств и бизнеса.

Снижение цен на жильё

Ещё одним заметным трендом стало удешевление жилья. Эксперты связывают это с ужесточением иммиграционной политики: приток новых жителей замедлился, спрос на аренду и покупку жилья уменьшился, а значит, и цены пошли вниз. Это облегчило ситуацию для тех, кто давно мечтал о собственном доме или более доступной аренде.

Продуктовая инфляция: неприятный сюрприз

Однако на фоне позитивных новостей с топливного и жилищного рынков, цены на продукты питания продолжают расти. В апреле годовая продуктовая инфляция составила 3,8%, хотя ещё в марте была 3,2%. Это уже третий месяц подряд, когда рост цен на продукты опережает общий уровень инфляции, который, напротив, снизился до 1,7%.

Почему дорожают продукты?

Экономисты называют сразу несколько причин:

Ослабление канадского доллара . Курс национальной валюты снизился, в том числе из-за введённых США пошлин на канадские товары. Это делает импортные продукты дороже для канадцев.

. Курс национальной валюты снизился, в том числе из-за введённых США пошлин на канадские товары. Это делает импортные продукты дороже для канадцев. Рост издержек . Слабый доллар увеличивает стоимость закупки сырья и готовых товаров за рубежом.

. Слабый доллар увеличивает стоимость закупки сырья и готовых товаров за рубежом. Базовая инфляция также выросла, и эксперты отмечают, что основной вклад в это внесли именно продукты питания.

Что это значит для канадцев?

Для большинства жителей страны снижение цен на топливо и жильё — безусловный плюс. Однако рост цен на продукты питания сильно бьёт по кошельку, особенно уязвимых слоёв населения. Многие семьи вынуждены пересматривать свои расходы и искать способы сэкономить на продуктах.

Перспективы

Экономисты отмечают, что ситуация остаётся нестабильной: многое будет зависеть от дальнейшей политики США, курса канадского доллара и мировых цен на энергоносители. Власти обещают следить за ситуацией и при необходимости принимать меры поддержки.

Вывод:

Канада сейчас переживает уникальный момент, когда одни статьи расходов ощутимо дешевеют, а другие — продолжают расти. Внимание к инфляции, особенно продуктовой, остаётся в центре общественного и экономического внимания.

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