Реформа приёма в детсады Квебека: опасения семей и операторов на фоне обсуждения закона 95

В Квебеке разгораются споры вокруг масштабной реформы системы приёма в субсидируемые детские сады (CPE) и ясли. Законопроект 95, который правительство рассматривает как инструмент для повышения справедливости и прозрачности, вызывает обеспокоенность у представителей отрасли и семей, которые опасаются, что изменения могут оставить их без поддержки.

В чём суть реформы?

Законопроект 95 предусматривает полную отмену всех частных и индивидуальных критериев приёма в детские сады, включая язык, религию и культуру. Вместо этого будет действовать единая система правил для всех CPE и субсидируемых яслей, а распределение мест будет осуществляться через централизованный электронный портал под контролем министерства семьи. Среди приоритетов — дети из уязвимых семей, семьи, совмещающие работу и учёбу, а также дети из числа городских коренных народов4.

Закон также усиливает требования к светскому характеру учреждений и вводит санкции за нарушение новых правил — от штрафов до потери субсидий.

Опасения и критика

Ассоциация центров раннего детства Квебека (AQCPE), объединяющая некоммерческие и государственные учреждения, предупреждает: столь радикальные перемены могут негативно сказаться на доступности мест для некоторых семей и привести к уходу части операторов из государственной системы. В Ассоциации подчёркивают, что унификация критериев и централизация управления могут не учитывать особенности отдельных сообществ и регионов, а также снизить автономию операторов.

Среди других опасений:

возможное замедление создания новых мест в детсадах;

риск того, что семьи с особыми потребностями или из меньшинств окажутся в невыгодном положении;

вероятность «оттока» семей и операторов в частный сектор, где правила будут менее жёсткими .

Позиция правительства

Министр семьи Сюзанн Руа заявила, что цель реформы — сделать доступ к детским садам максимально прозрачным, справедливым и инклюзивным, а также устранить дискриминационные практики, которые существовали из-за более 2000 разных политик приёма4. Проект закона поддержан аргументами о необходимости укрепления светского характера учреждений и обеспечения равных шансов для всех детей.

Следующие шаги

Во вторник Ассоциация центров раннего детства представит своё мнение в Национальном собрании в рамках публичных слушаний по законопроекту. Ожидается, что обсуждение будет жарким, а итоговые решения — значимыми для будущего всей системы дошкольного образования в Квебеке.

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