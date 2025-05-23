Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил премьер-министра Канады Марка Карни с официальным визитом

Встреча в Риме накануне инаугурации Папы Римского
Переговоры между Мерцем и Карни состоялись в Риме накануне торжественной церемонии инаугурации Папы Римского Льва XIV. Встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, что подчеркивает важность укрепления двусторонних отношений между Германией и Канадой.
Обсуждение ключевых международных вопросов
Во время беседы главы государств уделили особое внимание ситуации на Украине, вопросам торговых отношений и энергетического сотрудничества. Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства в этих сферах и подчеркнули важность совместных усилий для обеспечения стабильности и процветания обеих стран.
Реакция премьер-министра Канады
Марк Карни, который занимает пост премьер-министра Канады с 14 марта 2025 года, положительно отреагировал на приглашение. Он заявил, что намерен как можно скорее посетить Германию и провести переговоры в тесном сотрудничестве с министрами своего кабинета. Это свидетельствует о высоком уровне доверия и взаимопонимания между двумя странами.
Значение визита для международных отношений
Приглашение Марка Карни в Германию — важный шаг на пути к укреплению трансатлантических связей и совместному поиску решений глобальных вызовов. В условиях продолжающегося конфликта на Украине и роста геополитической напряженности сотрудничество между Германией и Канадой приобретает особое значение для обеспечения безопасности и стабильности в Европе и Северной Америке.
Перспективы дальнейшего сотрудничества
Ожидается, что предстоящий визит премьер-министра Канады в Германию станет новым этапом в развитии двусторонних отношений. В повестке дня — обсуждение совместных экономических проектов и расширение энергетического партнерства.
Таким образом, встреча в Риме и приглашение Марка Карни в Германию подчеркивают стремление обеих стран к укреплению стратегического партнерства и совместному решению актуальных международных проблем.
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