Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил премьер-министра Канады Марка Карни с официальным визитом

18 мая 2025 года федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил премьер-министра Канады Марка Карни посетить Германию с официальным визитом. Об этом сообщила немецкая газета Oldenburger Onlinezeitung со ссылкой на заявление правительства ФРГ.

Встреча в Риме накануне инаугурации Папы Римского

Переговоры между Мерцем и Карни состоялись в Риме накануне торжественной церемонии инаугурации Папы Римского Льва XIV. Встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, что подчеркивает важность укрепления двусторонних отношений между Германией и Канадой.

Обсуждение ключевых международных вопросов

Во время беседы главы государств уделили особое внимание ситуации на Украине, вопросам торговых отношений и энергетического сотрудничества. Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства в этих сферах и подчеркнули важность совместных усилий для обеспечения стабильности и процветания обеих стран.

Реакция премьер-министра Канады

Марк Карни, который занимает пост премьер-министра Канады с 14 марта 2025 года, положительно отреагировал на приглашение. Он заявил, что намерен как можно скорее посетить Германию и провести переговоры в тесном сотрудничестве с министрами своего кабинета. Это свидетельствует о высоком уровне доверия и взаимопонимания между двумя странами.

Значение визита для международных отношений

Приглашение Марка Карни в Германию — важный шаг на пути к укреплению трансатлантических связей и совместному поиску решений глобальных вызовов. В условиях продолжающегося конфликта на Украине и роста геополитической напряженности сотрудничество между Германией и Канадой приобретает особое значение для обеспечения безопасности и стабильности в Европе и Северной Америке.

Перспективы дальнейшего сотрудничества

Ожидается, что предстоящий визит премьер-министра Канады в Германию станет новым этапом в развитии двусторонних отношений. В повестке дня — обсуждение совместных экономических проектов и расширение энергетического партнерства.

Таким образом, встреча в Риме и приглашение Марка Карни в Германию подчеркивают стремление обеих стран к укреплению стратегического партнерства и совместному решению актуальных международных проблем.

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