В Монреале профсоюз работников технического обслуживания STM объявил забастовку накануне Формулы-1

Профсоюз работников технического обслуживания Société de transport de Montréal (STM) объявил о начале забастовки с 9 июня — как раз на период проведения престижного Гран-при Формулы-1 в Монреале. Точная продолжительность акции пока не определена: представители профсоюза заявили, что детали будут подтверждены в ближайшие дни.

Вторая попытка забастовки

Это уже вторая попытка профсоюза организовать забастовку за последние недели. Ранее суд по трудовым спорам запретил проведение однодневной остановки работы метро, сочтя, что предложенный профсоюзом минимум необходимых услуг (только для автобусов, но не для метро) недостаточен для обеспечения безопасности и здоровья населения.

Новый этап трудового конфликта

На этот раз профсоюз, входящий в состав CSN и представляющий около 2 400 работников технического обслуживания STM, вновь объявил о намерении начать забастовку в июне. Перед тем как акция станет возможной, Трудовой административный трибунал должен оценить и утвердить перечень необходимых услуг, которые должны быть обеспечены во время забастовки, чтобы не подвергать опасности здоровье и безопасность горожан.

Возможные последствия для города

Если забастовка всё же состоится, она может серьёзно осложнить работу общественного транспорта в Монреале в один из самых загруженных уикендов года, когда город принимает тысячи гостей на Гран-при Формулы-1. Забастовка проходит на фоне продолжающихся переговоров по коллективному договору и недавно полученного профсоюзом мандата на проведение подобных акций.

В случае проведения забастовки жителей и гостей Монреаля ожидают значительные перебои в работе транспорта. Власти и транспортные службы города призывают следить за развитием ситуации и заранее планировать свои поездки.

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