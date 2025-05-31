Рынок недвижимости Квебека в 2025 году: рост на фоне спада в других провинциях

Что касается числа сделок, Квебек — единственная провинция, где за год наблюдается рост (+10%), тогда как в Онтарио (-20,2%) и Британской Колумбии (-14,6%) рынок пребывает в состоянии ожидания и неопределенности.
Сравнение с другими провинциями и причины успеха
Общеканадское снижение, но рост в Квебеке
В целом по Канаде средняя цена жилья за год снизилась на 3,9%, а референтная цена MLS — на 3,6%. Количество сделок (с учетом сезонных колебаний) упало на 7,5%. Основная причина — замедление рынка в Онтарио и Британской Колумбии. В то же время Квебек и Новая Шотландия показывают рекордный рост как по средней цене, так и по референтной стоимости.
Доступность жилья и уровень безработицы — ключевые факторы
Доступность жилья — ключевой фактор успеха Квебека. Хотя медианные доходы в разных провинциях схожи (от 45 300 до 47 700 долларов), стоимость недвижимости в Онтарио и Британской Колумбии на 55–85% выше, чем в Квебеке и Альберте. Это сдерживает спрос в дорогих регионах, тогда как Квебек остается более доступным для покупателей.
Безработица в Квебеке (5,3–6%) ниже, чем в Онтарио (7,6–7,8%) и сопоставима с Британской Колумбией (6,2%), что способствует стабильности рынка и уверенности населения.
Сравнительная таблица
|Провинция
|Референтная цена (апрель 2025)
|Годовое изменение (%)
|Безработица (начало 2025)
|Изменение числа сделок (%)
|Квебек
|$525 900
|+9,2%
|5,3–6%
|+10%
|Онтарио
|$812 500
|-6,8%
|7,6–7,8%
|-20,2%
|Британская Колумбия
|$968 600
|-1,5%
|6,2%
|-14,6%
|Новая Шотландия
|$430 400
|+3,1%
|5,9%
|Данных нет
|Канада (среднее)
|$701 900
|-3,6%
|6,6%
|-7,5%
Вывод
В 2025 году рынок недвижимости Квебека стал исключением на фоне остальной Канады: здесь фиксируются рекордные показатели роста цен и числа сделок, чему способствуют относительная доступность жилья и низкий уровень безработицы. В то же время в Онтарио и Британской Колумбии, где жилье значительно дороже, спрос снижается, что тянет вниз общеканадские показатели. Эта ситуация наглядно демонстрирует: именно доступность жилья становится главным двигателем активности на рынке недвижимости Квебека.
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