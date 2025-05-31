Рынок недвижимости Квебека в 2025 году: рост на фоне спада в других провинциях

На фоне заметного замедления рынка недвижимости в Канаде, Квебек выделяется своей исключительной динамикой. В апреле 2025 года референтная цена домов в Квебеке достигла 525 900 долларов, что на 9,2% больше, чем годом ранее, и это рекорд уже четвертый месяц подряд. Средняя цена жилья также обновила максимум — 539 667 долларов. Такая динамика резко контрастирует с ситуацией в Онтарио и Британской Колумбии, где и цены, и количество сделок заметно падают, возвращаясь к уровням 2021 года.

Что касается числа сделок, Квебек — единственная провинция, где за год наблюдается рост (+10%), тогда как в Онтарио (-20,2%) и Британской Колумбии (-14,6%) рынок пребывает в состоянии ожидания и неопределенности.

Сравнение с другими провинциями и причины успеха

Общеканадское снижение, но рост в Квебеке

В целом по Канаде средняя цена жилья за год снизилась на 3,9%, а референтная цена MLS — на 3,6%. Количество сделок (с учетом сезонных колебаний) упало на 7,5%. Основная причина — замедление рынка в Онтарио и Британской Колумбии. В то же время Квебек и Новая Шотландия показывают рекордный рост как по средней цене, так и по референтной стоимости.

Доступность жилья и уровень безработицы — ключевые факторы

Доступность жилья — ключевой фактор успеха Квебека. Хотя медианные доходы в разных провинциях схожи (от 45 300 до 47 700 долларов), стоимость недвижимости в Онтарио и Британской Колумбии на 55–85% выше, чем в Квебеке и Альберте. Это сдерживает спрос в дорогих регионах, тогда как Квебек остается более доступным для покупателей.

Безработица в Квебеке (5,3–6%) ниже, чем в Онтарио (7,6–7,8%) и сопоставима с Британской Колумбией (6,2%), что способствует стабильности рынка и уверенности населения.

Сравнительная таблица

Провинция Референтная цена (апрель 2025) Годовое изменение (%) Безработица (начало 2025) Изменение числа сделок (%) Квебек $525 900 +9,2% 5,3–6% +10% Онтарио $812 500 -6,8% 7,6–7,8% -20,2% Британская Колумбия $968 600 -1,5% 6,2% -14,6% Новая Шотландия $430 400 +3,1% 5,9% Данных нет Канада (среднее) $701 900 -3,6% 6,6% -7,5%

Вывод

В 2025 году рынок недвижимости Квебека стал исключением на фоне остальной Канады: здесь фиксируются рекордные показатели роста цен и числа сделок, чему способствуют относительная доступность жилья и низкий уровень безработицы. В то же время в Онтарио и Британской Колумбии, где жилье значительно дороже, спрос снижается, что тянет вниз общеканадские показатели. Эта ситуация наглядно демонстрирует: именно доступность жилья становится главным двигателем активности на рынке недвижимости Квебека.

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