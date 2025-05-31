Летнее закрытие REM: как будет работать общественный транспорт в Монреале

Жителей и гостей Монреаля этим летом ждут серьёзные изменения в работе общественного транспорта: с 5 июля по 17 августа 2025 года Réseau express métropolitain (REM) — современная линия легкорельсового транспорта — будет полностью закрыта на шесть недель. Причина — масштабное тестирование перед запуском новых веток на Западный остров (Anse-à-l’Orme) и Северный берег (Deux-Montagnes).

Почему закрывают REM?

Закрытие необходимо для проведения комплексных испытаний и подготовки инфраструктуры к открытию новых направлений. Это важный шаг для развития транспортной системы Монреаля: новые ветки значительно улучшат связь между районами и упростят передвижение по региону.

Какие меры предпримут транспортные службы?

Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, транспортные операторы Монреаля — ARTM, STM, RTL и exo — подготовили целый комплекс компенсационных мер:

Бесплатные автобусные маршруты и такси

В течение июля и августа бесплатными станут следующие маршруты: 721 (STM): Brossard — Du Quartier — центр города (каждые 2–4 минуты в часы пик) 722 (RTL): Panama — центр города (каждые 2–4 минуты в часы пик) 568 и 176 (STM): Île-des-Sœurs — 800 rue de la Gauchetière (каждые 20 минут) Такси T72 (RTL): Panama — Île-des-Sœurs (каждые 30 минут)

В течение июля и августа бесплатными станут следующие маршруты: Бесплатный проезд на REM

С 1 по 4 июля и с 18 по 31 августа поездки на REM будут бесплатными.

С 1 по 4 июля и с 18 по 31 августа поездки на REM будут бесплатными. Дополнительные рейсы на других маршрутах

В расписание добавлены десятки дополнительных отправлений на популярных направлениях exo и STM, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Важные рекомендации для пассажиров

ARTM рекомендует по возможности работать удалённо или планировать поездки вне часов пик, так как ни один автобус не сможет полностью заменить вместимость REM. Ожидаются очереди и увеличенное время ожидания, особенно в утренние и вечерние часы.

Что дальше?

Руководство ARTM и партнёры обещают внимательно следить за ситуацией и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Перед возобновлением работы REM 18 августа будет опубликовано обновлённое расписание и подробная информация для пассажиров.

Почему это важно?

Несмотря на временные неудобства, это закрытие — ключевой этап в развитии транспортной системы Монреаля. Новые ветки REM сделают город ещё более доступным, современным и удобным для всех жителей и гостей мегаполиса.

Планируйте поездки заранее, следите за новостями транспортных служб и пользуйтесь бесплатными маршрутами! Лето 2025 года станет временем перемен для монреальского транспорта — и шагом в будущее мобильности города.

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