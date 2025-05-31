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Новости Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал реализацию решения Трампа

Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал реализацию решения Трампа

Степан Артемьевский Май 31, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 38 Просмотров

Канадские власти положительно оценили решение Федерального суда США по международной торговле, который заблокировал реализацию решения бывшего президента Дональда Трампа о введении широкомасштабных пошлин на импорт, включая товары из Канады. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, выступая в национальном парламенте.

 

Карни подчеркнул, что решение суда соответствует давней позиции Оттавы о незаконности и необоснованности тарифов, введённых администрацией Трампа в отношении канадской продукции. «Правительство Канады приветствует вчерашнее решение американского суда по международной торговле, которое соответствует нашей позиции о том, что тарифы Трампа на канадский импорт являются незаконными и необоснованными», — отметил премьер-министр.

Несмотря на этот успех, Карни обратил внимание на то, что торговые отношения между двумя странами «по-прежнему находятся под серьёзной угрозой», поскольку действуют отдельные тарифы на канадскую сталь, алюминий и автомобильный сектор, введённые по другому законодательству. Он выразил надежду на скорейшее восстановление нормальных торговых отношений с Вашингтоном.

Суд по международной торговле США признал, что Дональд Трамп превысил свои полномочия, когда использовал Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения масштабных пошлин на импорт из 185 стран, включая Канаду, Китай и Мексику. Постановление суда блокирует не только новые тарифы, объявленные в апреле, но и ряд ранее введённых пошлин, поскольку президент не имел права действовать в обход Конгресса.

В то же время, как уточняет CNN, решение суда не распространяется на тарифы в отношении автомобилей, стали и алюминия, которые были введены на основании другого закона — Закона о расширении торговли (Section 232). Эти пошлины продолжают действовать, а администрация Трампа уже заявила о намерении обжаловать решение суда.

Рынки позитивно отреагировали на новость: фьючерсы на американские акции выросли, что свидетельствует о снижении опасений по поводу торговых конфликтов и возможных последствий для мировой экономики.

Таким образом, решение суда стало важной победой для Канады и других торговых партнёров США, однако окончательное урегулирование вопроса о тарифах на ключевые отрасли ещё впереди.

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