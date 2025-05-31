Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал реализацию решения Трампа

Канадские власти положительно оценили решение Федерального суда США по международной торговле, который заблокировал реализацию решения бывшего президента Дональда Трампа о введении широкомасштабных пошлин на импорт, включая товары из Канады. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, выступая в национальном парламенте.

Карни подчеркнул, что решение суда соответствует давней позиции Оттавы о незаконности и необоснованности тарифов, введённых администрацией Трампа в отношении канадской продукции. «Правительство Канады приветствует вчерашнее решение американского суда по международной торговле, которое соответствует нашей позиции о том, что тарифы Трампа на канадский импорт являются незаконными и необоснованными», — отметил премьер-министр.

Несмотря на этот успех, Карни обратил внимание на то, что торговые отношения между двумя странами «по-прежнему находятся под серьёзной угрозой», поскольку действуют отдельные тарифы на канадскую сталь, алюминий и автомобильный сектор, введённые по другому законодательству. Он выразил надежду на скорейшее восстановление нормальных торговых отношений с Вашингтоном.

Суд по международной торговле США признал, что Дональд Трамп превысил свои полномочия, когда использовал Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения масштабных пошлин на импорт из 185 стран, включая Канаду, Китай и Мексику. Постановление суда блокирует не только новые тарифы, объявленные в апреле, но и ряд ранее введённых пошлин, поскольку президент не имел права действовать в обход Конгресса.

В то же время, как уточняет CNN, решение суда не распространяется на тарифы в отношении автомобилей, стали и алюминия, которые были введены на основании другого закона — Закона о расширении торговли (Section 232). Эти пошлины продолжают действовать, а администрация Трампа уже заявила о намерении обжаловать решение суда.

Рынки позитивно отреагировали на новость: фьючерсы на американские акции выросли, что свидетельствует о снижении опасений по поводу торговых конфликтов и возможных последствий для мировой экономики.

Таким образом, решение суда стало важной победой для Канады и других торговых партнёров США, однако окончательное урегулирование вопроса о тарифах на ключевые отрасли ещё впереди.

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