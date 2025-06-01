Дебаты о снижении цен на жильё в Канаде

Недавно назначенный федеральный министр по вопросам жилья Грегор Робертсон заявил, что не считает необходимым снижать цены на жильё в Канаде. По его мнению, приоритетом должно быть увеличение предложения и обеспечение стабильности рынка, поскольку жилищный сектор — ключевой элемент канадской экономики. Робертсон подчеркнул, что правительство стремится ускорить строительство нового жилья, в том числе с помощью инноваций и использования сборных конструкций, однако заметные результаты появятся не сразу.

В то же время экономисты Майк Моффат и Моше Ландер считают, что восстановить доступность жилья для среднего класса невозможно без снижения цен на недвижимость. Моффат подсчитал, что если цены останутся на текущем уровне, а зарплаты будут расти на 3% в год, то для возвращения к уровню доступности 2005 года потребуется до 25 лет в таких провинциях, как Онтарио и Британская Колумбия. По их мнению, одного лишь увеличения предложения или строительства жилья по ценам ниже рыночных недостаточно для решения кризиса доступности для среднего класса.

Влияние снижения цен на доступность

Последние данные показывают, что снижение цен действительно повышает доступность жилья. Например, в апреле 2025 года уменьшение продаж и цен на недвижимость позволило большему числу семей приобрести жильё в крупных канадских городах, таких как Торонто и Гамильтон. Доступность измеряется уровнем дохода, необходимого для получения средней ипотеки, и снижение цен облегчает покупку жилья для большего числа канадцев.

На рынке аренды увеличение предложения также привело к снижению арендных ставок в городах вроде Торонто и Ванкувера, что стало облегчением для арендаторов. Этому способствовал рост темпов строительства и внедрение стимулирующих мер в последние годы.

Государственные стратегии и ограничения

Федеральное правительство под руководством Марка Карни ставит цель удвоить темпы жилищного строительства до 500 тысяч объектов в год. Среди мер — отмена НДС на новое жильё, сокращение сборов за застройку и крупные инвестиции в инновации и сборные технологии для удешевления строительства. Ожидается, что увеличение предложения поможет стабилизировать или даже снизить цены в среднесрочной перспективе.

Однако экономисты отмечают, что возможности федерального правительства по прямому влиянию на доступность жилья ограничены. Большинство рычагов, таких как регулирование зонирования и подготовка кадров, находятся в ведении провинций и муниципалитетов. Кроме того, любые меры, направленные на явное снижение цен, могут вызвать недовольство среди владельцев жилья, которые составляют влиятельный электорат и чьё благосостояние во многом зависит от стоимости недвижимости.

Политические и культурные аспекты

Политики неохотно говорят о снижении цен на жильё из-за опасений потерять поддержку владельцев недвижимости, для которых стоимость дома — важная часть финансовой стабильности. Меры, стимулирующие спрос, такие как помощь в покупке жилья, обычно приводят к дальнейшему росту цен. По мнению Моше Ландера, необходимо изменить и общественный дискурс: в Канаде традиционно считается, что владение жильём — высшая цель, а арендаторы — граждане «второго сорта». Без изменения этого подхода кризис доступности не решить.

Заключение

Снижение цен на жильё действительно повышает его доступность, что подтверждается последними данными.

Текущая политика делает ставку на увеличение предложения и снижение издержек строительства, но эксперты считают, что этого недостаточно без коррекции цен.

Главные препятствия — политические и культурные, в том числе защита интересов владельцев жилья и разделение полномочий между уровнями власти.

В итоге, решение жилищного кризиса в Канаде, скорее всего, потребует комплексного подхода: снижения цен, увеличения предложения, удешевления строительства и изменения отношения к аренде и собственности.

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