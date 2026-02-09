«Жизнь не останавливается»: в Монреале отметили Неделю белой трости

Каждый четверг в реабилитационном центре Lethbridge-Layton-Mackay звучит азартный голос ведущего: начинается бингo. Для клиентов центра — людей, потерявших зрение, — это не просто игра, а способ общаться, смеяться и снова ощущать себя частью сообщества.

На прошлой неделе встреча была особенной: участники собрались в честь Недели белой трости (White Cane Week) — мероприятия, призванного повысить осведомлённость о жизни незрячих людей и поддержать их независимость.

Президент Фонда слепых Квебека (Quebec Foundation of the Blind) Лучио Д’Интино надеется, что такие события помогут обществу лучше понять тех, кто живёт без зрения.

«Чем больше мы просвещаем людей, тем лучше — и не только для нас, но и для зрячих», — говорит он.

Вместо обычных карточек — специальные таблички с надписями шрифтом Брайля. Такой формат, по словам Д’Интино, помогает показать, что потеря зрения — это не конец, а просто другой способ познания мира.

«Брайль — это настоящий язык. Это не чтение глазами, а пальцами. Нужно быть предельно внимательным», — улыбается он.

Специалист по зрительной реабилитации Натали Осборн подчёркивает, что в обществе до сих пор мало понимания того, как живут незрячие люди.

«Даже среди медиков не всегда есть чёткое представление о проблемах со зрением, не говоря уже о широкой публике», — отмечает она.

Клиент центра Клиффорд Роджерс подтверждает, что стереотипы ощущаются даже на улице.

«Когда идёшь с тростью, люди сразу отходят в сторону, будто ты несёшь опасность, — говорит он. — Но мы такие же, просто видим иначе».

Руководитель программ центра Стефани Дежарден уверена: регулярная поддержка — ключ к нормальной жизни.

«Мы предлагаем программы, группы, обучаем стратегиям, чтобы люди могли продолжать делать то, что они любят», — говорит она.

Для многих клиентов такие встречи становятся вторым домом. Роджерс, который посещает бингo уже несколько лет, встречает новичков с теплом.

«Когда приходит кто-то новый, я сразу подхожу, знакомлюсь, предлагаю помощь. Хочу сделать их жизнь немного проще», — говорит он.

Его главный совет тем, кто столкнулся с потерей зрения, прост:

«Жизнь не заканчивается после диагноза. Нужно просто научиться идти дальше».

