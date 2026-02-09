Монреальская фабрика чемпионов: как Ice Academy of Montreal покоряет олимпийский лёд

Для Мари-Франс Дюбреиль выбор фаворита среди собственных учеников — как выбор любимого ребёнка. На Олимпийских играх в Милане-Кортине выступят 13 танцевальных дуэтов, подготовленных её Ice Academy of Montreal (I.AM) — больше половины всего мирового элита. И хотя мечта — олимпийское золото — одна на всех, получить его сможет лишь одна пара.

«Это больно, — признаётся Дюбреиль. — Если все катнут чисто, всё решит вкус — кому какая “ароматная” пара ближе. Это будет сердце, разрывающееся пополам».

Тем не менее, она видит в этом роскошь — не проблему. Дюбреиль живёт по принципу: «Делай то, чего ещё не делали». И, похоже, её академия близка к уникальному достижению — завоевать весь подиум Олимпиады.

Мари-Франс Дюбреиль и её супруг Патрис Лозон, дважды выигрывавшие серебро чемпионатов мира, основали академию в 2010 году в Монреале. К ним вскоре присоединился француз Ромен Агёно.

«В Канаде повсюду катки, но не было настоящего центра подготовки в танцах на льду», — вспоминает Дюбреиль.

В 2014-м школа обрела новое имя — Ice Academy of Montreal. С тех пор она стала магнитом для пар со всего света.

Звёзды Тесса Виртью и Скотт Моир, перешедшие в академию в 2016 году, именно здесь нашли «второе дыхание» и в 2018‑м выиграли золото в Пхёнчхане.

«Это лучшая школа мира, — говорит Моир, ныне возглавляющий филиал академии в Лондоне, Онтарио. — Патрис и Мари-Франс тренируют с любовью — через заботу о человеке».

На Играх‑2022 в Пекине ученики академии — французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон — взяли золото. В Милане I.AM стремится к “хет-трику”: теперь фаворитами считаются американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, которых преследует новая пара — Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.

«Мы можем стать первой школой, заполнившей весь олимпийский подиум, — уверенно говорит Дюбреиль. — Я действительно верю, что это возможно».

Популярность академии вызывает споры. Пользователи форумов обвиняют I.AM в «дружеских» отношениях с судьями, ведь именно их пары заняли первые три строчки после ритм-танца в командных соревнованиях.

Дюбреиль эмоционально отрицает подобные версии:

«Мы не занимаемся политикой — мы анализируем. Постоянно учимся, берём замечания судей, и дорабатываем программы, чтобы подчеркнуть сильные стороны каждой пары».

Лозон добавляет:

«Наш вид спорта всегда окружали разговоры о судействе. Но если разобрать протокол — всё становится понятно. Мы просто хорошо понимаем систему».

В Милане Дюбреиль, Лозон и Агёно работают с разными сборными — Канады, США и Франции. Но, по их словам, всех объединяет забота. Чтобы при столь плотном графике не возникло хаоса, Лозон следит за расписанием: каждый день академии расписан по минутам — цветом, как по балетной партитуре.

«Это не спорт, где кто-то напрямую “побеждает другого”, — говорит он. — Здесь нужно победить самого себя».

Не все воспоминания учеников о годах в академии одинаково светлы. В своей книге Пападакис описывает «контролирующую атмосферу» и личные сложности.

«Мне очень грустно, что она увидела всё именно так, — отвечает Дюбреиль. — Но я не могу изменить её восприятие».

Тем временем канадцы Пайпер Гиллс и Пол Пуарье, тренирующиеся отдельно в Торонто, признаются, что их меньшее по размеру окружение кажется им «домашним»:

«Здесь всё просто — никакой драмы, только семья», — говорит Гиллс.

