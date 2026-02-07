Жители Beaconsfield выступают против автобусного маршрута STM: споры о безопасности продолжаются

Жители города Beaconsfield на западе Монреаля продолжают протестовать против планов Société de transport de Montréal (STM) по запуску автобусной линии 211X по улице Montrose Drive. Основные претензии касаются безопасности движения, рисков для пешеходов и недостаточной прозрачности в принятии решения.

Жители города Beaconsfield на западе Монреаля продолжают протестовать против планов Société de transport de Montréal (STM) по запуску автобусной линии 211X по улице Montrose Drive. Основные претензии касаются безопасности движения, рисков для пешеходов и недостаточной прозрачности в принятии решения.

Новый маршрут должен связать жилые кварталы с вокзалом REM в Киркленде в часы пик по будням — рейсы каждые 30 минут утром и вечером. STM позиционирует линию как замену существющих маршрутов 425 и 217, обещая улучшить доступ к общественному транспорту для 2600–2700 жителей, включая пожилых людей и семьи с низким доходом. Ожидается около 160 посадок в день после стабилизации спроса.

Однако местные жители считают узкую жилую улицу неподходящей для автобусного движения, особенно зимой или при парковке машин с обеих сторон. На двух общественных слушаниях — 15 октября 2025 года и 27 января 2026 года — они представили независимые замеры ширины проезжей части (местами всего 5 метров), отметив слепые повороты, отсутствие тротуаров и повышенный трафик из-за близких перекрытий дорог.

Представители STM признали вариации ширины дороги и необходимость автобусам пересекать центральную линию или занимать обе полосы на поворотах, а также выходить зеркалами за бордюр. Тем не менее агентство сочло условия приемлемыми благодаря подготовке водителей и профессиональному суждению.

Недовольство консультациями и мэрией

Ключевой темой слушаний стала недостаточная информированность. Хотя город Beaconsfield одобрил план осенью 2024 года, жители узнали о строительстве остановок только летом 2025‑го. Они жалуются на новые платформы — якобы слишком крупные и не вписывающиеся в жилой ландшафт.

Жители группы Securitaire Montrose подчёркивают риски для родителей с детьми и выгульщиков собак: Montrose активно используют школьники и велосипедисты. Кэролайн Малькольм, активистка группы, написала мэру Монреаля и советнику: «Эта узкая извилистая улица с односемейными домами не предназначена для огромных автобусов. Почему здесь появляется бетонная площадка вместо зелёных решений?»

Предлагаемые альтернативы — маршруты по Elm Street, Windermere Road или Sherbrooke Street — с более широкими дорогами и инфраструктурой. Петиция против уже собрала более 275 подписей.

Мэр Beaconsfield Мартин Сен-Жан, недавно избранный, поддерживает проект: северо-запад города лишён автобусов, а маршрут даст доступ к вокзалам Beaconsfield и REM. «Это выгодно пожилым и малоимущим», — отметил он, напомнив о вкладе города в бюджет STM.

Что дальше?

STM извинилась за проблемы с коммуникацией, но не планирует менять маршрут. Линия войдёт в масштабную реорганизацию сети Западного острова к открытию ветки REM в l’Anse-à-l’Orme 26 марта 2026 года — первую за 40 лет. Несколько маршрутов (217, 219, 405 и др.) отменят или изменят, добавив сервис в Senneville и Île Bizard.

Жители требуют формальных оценок безопасности и анализа пассажиропотока. STM обещает мониторинг: при низком спросе маршрут скорректируют или закроют. Напряжение остаётся — безопасность Montrose под вопросом, а общественный транспорт обещает перемены.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG