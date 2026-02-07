Подписаться на рассылку
Полиция Монреаля усиливает патрулирование на западе острова после всплеска квартирных краж
Police Gatineau
Полиция Гатино. Фотография - Кристиан Милет, Радио-Канада.

Полиция Монреаля усиливает патрулирование на западе острова после всплеска квартирных краж

Виктория Христова Фев 7, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 48 Просмотров

Полиция Монреальского городского управления (SPVM) наращивает присутствие на улицах Западного острова в связи с недавним ростом числа квартирных краж. Особое внимание уделяется городу Baie D’Urfé, где за последние несколько недель офицеры из первого полицейского участка работают в усиленном режиме.

 

Как подтвердили в SPVM, в районе дежурят как патрульные экипажи в форме, так и оперативники в штатском. Параллельно следователи и аналитики изучают материалы дел, чтобы выявить возможных подозреваемых и установить связи между преступлениями.

Командир участка Эрик Госселин призывает жителей оставаться бдительными и принять простые меры для защиты своего имущества. «Мы уделяем районам особое внимание, чтобы решить эту проблему, — заявил он. — Просим вашей помощи в обеспечении безопасности нашего сообщества».

Рекомендации полиции

Для снижения риска взломов стражи порядка советуют:

  • Создавать иллюзию присутствия: оставлять свет в доме, timely убирать снег с подъездных путей и дорожек, чтобы жильё выглядело обитаемым.

  • Убирать инструменты: хранить лестницы и прочий инвентарь внутри помещения, чтобы грабители не могли их использовать для проникновения.

  • Использовать технику: устанавливать таймеры на внутренний и внешний свет, а также качественные камеры наружного наблюдения.

  • Укреплять входы: добавлять поперечины на двери террас изнутри и всегда запирать все двери — даже если жильцы дома.

Жителей просят немедленно звонить по номеру 911 при обнаружении подозрительных лиц или необычной активности. Информация, способствующая расследованию, принимается анонимно по линии Info-Crime Montréal: 514-393-1133. Все звонки конфиденциальны.

 

