Полиция Монреаля усиливает патрулирование на западе острова после всплеска квартирных краж

Полиция Монреальского городского управления (SPVM) наращивает присутствие на улицах Западного острова в связи с недавним ростом числа квартирных краж. Особое внимание уделяется городу Baie D’Urfé, где за последние несколько недель офицеры из первого полицейского участка работают в усиленном режиме.

Как подтвердили в SPVM, в районе дежурят как патрульные экипажи в форме, так и оперативники в штатском. Параллельно следователи и аналитики изучают материалы дел, чтобы выявить возможных подозреваемых и установить связи между преступлениями.

Командир участка Эрик Госселин призывает жителей оставаться бдительными и принять простые меры для защиты своего имущества. «Мы уделяем районам особое внимание, чтобы решить эту проблему, — заявил он. — Просим вашей помощи в обеспечении безопасности нашего сообщества».

Рекомендации полиции

Для снижения риска взломов стражи порядка советуют:

Создавать иллюзию присутствия : оставлять свет в доме, timely убирать снег с подъездных путей и дорожек, чтобы жильё выглядело обитаемым.

Убирать инструменты : хранить лестницы и прочий инвентарь внутри помещения, чтобы грабители не могли их использовать для проникновения.

Использовать технику : устанавливать таймеры на внутренний и внешний свет, а также качественные камеры наружного наблюдения.

Укреплять входы: добавлять поперечины на двери террас изнутри и всегда запирать все двери — даже если жильцы дома.

Жителей просят немедленно звонить по номеру 911 при обнаружении подозрительных лиц или необычной активности. Информация, способствующая расследованию, принимается анонимно по линии Info-Crime Montréal: 514-393-1133. Все звонки конфиденциальны.

