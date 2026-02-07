Дорваль продлевает консультации по проекту реконструкции городских ворот

Проект охватывает 15,1 гектара — включая Jardins Dorval, западную сторону авеню Дорвал, прилегающие к шоссе территории и стыки с улицами Louise-Lamy и Carson. Цели амбициозны: увеличить плотность у транспортных узлов, создать компактную смешанную среду с сильным локальным характером и интегрировать больше природы в общественные пространства. Это упростит ежедневные поездки без зависимости от автомобилей.
Власти называют программу инструментом для общей концепции развития, который задаёт видение, чёткие правила и необходимые меры для удовлетворения нужд сообщества.
Жителей призывают регистрироваться и участвовать в обсуждении на сайте города.
Зимний фестиваль в разгаре
Дорваль присоединился к зимним праздникам Западного острова. Фестиваль открылся и продлится до воскресенья с комедийными вечерами на французском и английском (английский — уже распродан), ужином с викториной, катанием на коньках и санках, а также семейными активностями. Подробности — на сайте мэрии.
