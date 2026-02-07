Подписаться на рассылку
Новости Дорваль продлевает консультации по проекту реконструкции городских ворот
https://www.thesuburban.com/

Дорваль продлевает консультации по проекту реконструкции городских ворот

Виктория Христова Фев 7, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 54 Просмотров

Город Дорваль на западе Монреаля провёл очные общественные слушания по специальной программе градостроительства для входной зоны у Dorval Circle. Чтобы привлечь больше жителей, власти запустили онлайн-консультации, которые продлятся до 22 февраля (полночь).

 

Проект охватывает 15,1 гектара — включая Jardins Dorval, западную сторону авеню Дорвал, прилегающие к шоссе территории и стыки с улицами Louise-Lamy и Carson. Цели амбициозны: увеличить плотность у транспортных узлов, создать компактную смешанную среду с сильным локальным характером и интегрировать больше природы в общественные пространства. Это упростит ежедневные поездки без зависимости от автомобилей.

Власти называют программу инструментом для общей концепции развития, который задаёт видение, чёткие правила и необходимые меры для удовлетворения нужд сообщества.

Жителей призывают регистрироваться и участвовать в обсуждении на сайте города.

Зимний фестиваль в разгаре

Дорваль присоединился к зимним праздникам Западного острова. Фестиваль открылся и продлится до воскресенья с комедийными вечерами на французском и английском (английский — уже распродан), ужином с викториной, катанием на коньках и санках, а также семейными активностями. Подробности — на сайте мэрии.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

