Дорваль продлевает консультации по проекту реконструкции городских ворот

Город Дорваль на западе Монреаля провёл очные общественные слушания по специальной программе градостроительства для входной зоны у Dorval Circle. Чтобы привлечь больше жителей, власти запустили онлайн-консультации, которые продлятся до 22 февраля (полночь).

Проект охватывает 15,1 гектара — включая Jardins Dorval, западную сторону авеню Дорвал, прилегающие к шоссе территории и стыки с улицами Louise-Lamy и Carson. Цели амбициозны: увеличить плотность у транспортных узлов, создать компактную смешанную среду с сильным локальным характером и интегрировать больше природы в общественные пространства. Это упростит ежедневные поездки без зависимости от автомобилей.

Власти называют программу инструментом для общей концепции развития, который задаёт видение, чёткие правила и необходимые меры для удовлетворения нужд сообщества.

Жителей призывают регистрироваться и участвовать в обсуждении на сайте города.

Зимний фестиваль в разгаре

Дорваль присоединился к зимним праздникам Западного острова. Фестиваль открылся и продлится до воскресенья с комедийными вечерами на французском и английском (английский — уже распродан), ужином с викториной, катанием на коньках и санках, а также семейными активностями. Подробности — на сайте мэрии.

