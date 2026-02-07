Служащие Dollard-des-Ormeaux подписали новый коллективный договор

В то время как Монреаль продолжает споры с рабочими без контракта уже год, город Dollard-des-Ormeaux (DDO) достиг соглашения со своими служащими. В пятницу мэрия подписала новый коллективный договор с профсоюзом Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, Local 301), который будет действовать до 31 декабря 2029 года.

Переговоры прошли «в духе сотрудничества и взаимного уважения», отмечают власти. Документ отражает «отличные рабочие отношения» и фокус на устойчивых решениях.

«Наши синие воротнички играют ключевую роль в повседневной жизни жителей», — заявил мэр DDO Алекс Боттауски. Соглашение признаёт их вклад, обеспечивая эффективность и ориентированность услуг на людей.

Изменения коснутся графика в отделе общественных работ: расширение покрытия в будни и выходные для лучшего реагирования на пиковые нагрузки.

Baton Rouge переезжает в Pointe-Claire

Ресторан Baton Rouge Grillhouse and Bar закроет филиал на Saint Jean Blvd в Dollard-des-Ormeaux и откроет новый по адресу 6321 Autoroute Transcanadienne в Pointe-Claire, рядом с Indigo Books в Complexe Pointe Claire.

Объявление о переезде сделано недавно; точная дата открытия — «зима 2026», то есть в ближайшие семь недель.

