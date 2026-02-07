Подписаться на рассылку
Новости Lachine объявляет набор номинантов на Gala Reconnaissance 2026
Lachine arrondissement
Район Лашин, берега канала. Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_de_Lachine_11.jpg. Автор фотографии Jeangagnon.

Lachine объявляет набор номинантов на Gala Reconnaissance 2026

Виктория Христова Фев 7, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 52 Просмотров

Район Lachine готовится к ежегодной церемонии Gala Reconnaissance и объявил конкурс номинантов. Жителей приглашают предложить группы или организации, отличившиеся в культуре, спорте, социальной работе или экономическом развитии.

Как поясняют власти на сайте района, гала чествует художественное и спортивное мастерство, вклад в экономику, мужество, ответственность и гражданский долг. На мероприятии вручают 12 наград и вводят двух человек в Зал славы культуры и спорта.

Награды разделены на шесть категорий — полный список доступен на сайте мэрии. Подавляющее большинство достижений должно относиться к 2025 году и происходить в границах Lachine (за исключением нескольких категорий).

Срок подачи заявок — 20 февраля. Имена лауреатов объявят в апреле, а сама церемония пройдёт в мае. Подробности и форма номинации — на сайте района Lachine.

 

